西九龍總區交通部執行及管制組人員於11月16日至22日在區內進行代號「火炬」（FOSSINGTON）的打擊交通違例事項行動，設置多個路障，重點打擊「酒後駕駛」、「非法賽車」、「超速駕駛」及「非法改裝行動」等罪行。



警方拘捕13名本地男子和2名本地女子，年齡介乎21至58歲。當中，8名被捕男子涉嫌「酒後駕駛」、一名被捕女子涉嫌「停牌期間駕駛」、一名被捕男子和一名被捕女子涉嫌「無牌駕駛」及「駕駛時沒有第三者保險」、一名被捕男子涉嫌「容許他人無牌駕駛」及「容許他人駕駛時沒有第三者保險」，而其餘3名被捕男子則因被發現為通緝人士被捕。 所有被捕人已獲准保釋候查，須於12月下旬向警方報到。



西九龍總區交通部執行及管制組人員於11月16日至22日在區內進行代號「火炬」的打擊交通違例事項行動，設置多個路障。（警方提供圖片）

行動中，人員利用隱型戰車在大埔道、龍翔道、呈祥道、西九龍快速公路及西九龍走廊等快速公路巡邏，重點打擊非法賽車及超速活動，期間共發出12張與超速有關的告票。同時，人員亦在區內多個地點設置數碼雷達偵測，共偵察到103輛車輛涉及超速行駛。

此外，人員共發現17輛私家車及一輛電單車懷疑曾非法改裝或不符合法例規定，違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》。經初步檢驗後，有關車輛懷疑非法改裝「死氣喉」、車尾定風翼突出車身、改裝軚盤及玻璃透光不足度等。有關車輛已被扣留在九龍灣車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。

警方拘捕13名本地男子和2名本地女子，年齡介乎21至58歲。（警方提供圖片）

連同昨日（22日）在尖沙咀區發生的致命交通意外，西九龍總區交通部於過去一周已一共拘捕9名涉及酒後駕駛的司機。警方嚴正呼籲，酒後駕駛屬於非常嚴重的罪行，違例者除會遭扣分或停牌外，一經定罪，最高可被判處監禁3年及罰款2.5萬元，而其駕駛資格亦會遭取消。

警方將繼續加強執法打擊酒後駕駛、非法改裝車輛及其他交通違例事項，透過嚴厲交通執法行動確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。警方呼籲駕駛人士，切勿以身試法。