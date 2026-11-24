網上流傳一段車cam片段，顯示昨日（23日）下午3時10分，在灣仔天樂里近灣仔道，一名女途人突然衝出馬路橫過「黃格仔」，幾乎被順線行駛的電單車撞到，相當驚險。



當時她已越過一輛貨車，期間一直「頭耷耷」未有留意路面情況，行至左二線時，有電單車沿路駛至，幸鐵騎士及時煞停，未致猛力撞到；惟該名女子失重心，直撲倒在鐵騎士身上。女子跌跌撞撞走開，期間更險些撞及片主車輛，而鐵騎士亦回頭察看其情況。



片段引起網民熱議，認為女子無視交通指示，「行人違規還（橫）過馬路」，亦有網民指「似碰瓷 電單車停定佢仲撞落去」。

女子越過貨車，期間一直「頭耷耷」未有留意路面情況。（的士司機資訊網 Taxi/Ming Chan 影片截圖）

女子撞向鐵騎士。（的士司機資訊網 Taxi/Ming Chan 影片截圖）

女子失重心直接撲倒在鐵騎士身上。（的士司機資訊網 Taxi/Ming Chan 影片截圖）

女子事後跌跌撞撞走開，期間更險些撞及片主車輛。（的士司機資訊網 Taxi/Ming Chan 影片截圖）

鐵騎士回頭察看女子的情況。（的士司機資訊網 Taxi/Ming Chan 影片截圖）

根據香港法例第374G章《道路交通（交通管制）規例》，行人若在設有交通燈號的過路處不遵守燈號、在過路設施（如行人天橋、隧道或燈位）15米範圍內胡亂橫過馬路，或在過馬路時疏忽地危害自身或他人安全，即屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款港幣2,000元。

警方過往多次展開全港性「亮景」及「同行者」執法行動，針對不專注過路的行人票控；此外，路面劃設的「黃格仔（黃色方格劃線）」主要用途是確保十字路口暢通，嚴禁車輛停留阻礙交通，絕非行人安全島或合法過路緩衝區，行人若冒險在車流中穿梭停留，易生意外。