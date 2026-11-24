網購平台「拼多多」近年深受港人歡迎，惟假冒客服的詐騙電話亦隨之湧現。一名女網民昨日（23日）在社交平台Threads發文，指自己剛巧在拼多多網購後有快遞遺失，隨即接獲操普通話的「4字頭」可疑來電聲稱可安排理賠，騙徒更先行透過轉數快（FPS）過數36港元「賠款」以博取信任，其後要求事主登入假網站「關閉免密支付」及「理賠通道」，否則每年扣除900元年費。幸事主相當機警，懷疑有詐，立即終止操作並致電警方「防騙易18222」求助，最終力保不失。



有網民在Threads分享請假冒拼多多客服騙案，提醒網民要警惕。（threads@wuwanhua668）

先經轉數快過數36元博信任 誘入釣魚網站

該名女網民在Threads發帖詳述險些受騙的經過，表示自己早前在拼多多購買濕紙巾，因購物數量多未有留意物流情況。昨日下午約3時15分，她接獲一個「4字頭」電話號碼來電，對方操普通話詢問她是否有快遞遺失。事主查看拼多多應用程式後發現確有一件包裹遺失，雖然來電者起初未能說出事主在哪個購物平台下單，但聲稱可為她辦理理賠，並要求她添加一個「6字頭」的WhatsApp帳號聯絡。

雙方在WhatsApp對話期間，騙徒反問事主在哪個平台購物及貨品金額，事主如實回答在拼多多花費21.9元人民幣。騙徒隨即表示，為表歉意會多賠10元，並索取事主的轉數快資料。從交易紀錄截圖可見，事主於昨日下午3時29分確實收到一筆由「SHI G*****」透過轉數快轉入的36港元款項。

然而，騙徒過數後隨即展開真正圈套，要求事主在Google搜尋器手動輸入一個可疑網址（https://2248515.cc/）並聯絡網站內的「客服」，聲稱要「關閉理賠通道」才算完成手續。

藉詞「免密支付」威脅扣900元年費 事主驚覺有詐急打18222

假客服隨後向事主訛稱無法關閉理賠通道，指其支付方式開通了「免密支付」，基於安全問題必須關閉。事主此時開始起疑，並感到害怕，拒絕再按指示操作。騙徒見狀隨即威脅稱，若不完成關閉手續，將會被扣除900元年費。事主不再理會對方並立即掛線，隨即致電警方「防騙易18222」熱線求助，她事後猶有餘悸，直言「搞到成個人都震曬，收完線個人都呆咗」。

帖文引起網民熱議。不少網民提醒事主「拼多多退款會係app內搞，唔會直接fps」；事主亦在留言區補充，自己事後直接聯絡拼多多官方商家已獲正常退款，意外「賺咗36蚊」騙徒轉過來的款項。

網民紛揭同類套路：聽唔明普通話即轉鄉音廣東話再打

多名網民亦在帖文下分享接獲同類詐騙電話的經歷。有網民笑言，當自己向操普通話的騙徒表示「聽唔明」後，對方竟然掛線並另找一名「講廣東話但又鄉音嘅再打畀我」，甚至在被掛線後瘋狂來電。亦有網民指，只要反問對方「邊個快遞號」，騙徒便會因無法回答而立即掛線。另有網民呼籲，所有網購售後問題均應透過官方應用程式或網站處理，切勿輕信來歷不明的電話及連結。

警方今年初曾提醒市民小心拼多多騙案。（警務處網頁）

警方《警聲》曾拆解手法 籲勿信「取消免密支付」

針對假冒網購平台客服的騙案，香港警務處刊物《警聲》早前亦曾以《提防假冒拼多多客服騙案》為題發文拆解騙徒手法。警方指出，騙徒經常假冒「拼多多」或物流公司職員致電市民，訛稱其包裹遺失、損毀，或謊稱事主誤觸開通了「免密支付」及「VIP會員服務」，若不取消將每月或每年自動扣費。

警方提醒，騙徒往往會先以小額「賠償」誘使受害人放下戒心，再誘導事主點擊釣魚網站連結、輸入銀行帳戶及密碼，甚至透過視像通話或螢幕分享功能套取理財資料及轉走存款。市民如接獲自稱網購平台或快遞公司來電，應透過官方應用程式向賣家或平台客服查證，切勿隨意點擊不明連結或透露個人銀行資料；如有懷疑，可致電「防騙易18222」熱線或使用「防騙視伏器」評估風險。