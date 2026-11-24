海關自10月下旬起針對空運郵包走私受管制藥物展開連串調查，成功搗破一個懷疑用作儲存走私受管制藥物的倉庫，以及偵破另外6宗日本空運郵包走私案。行動中檢獲大批懷疑受管制藥物，包括壯陽藥、治療不孕症、癌症藥物及減肥針劑，市值約2,300萬元，共拘捕7人。



海關在行動中檢獲大批懷疑受管制藥物，包括壯陽藥、治療不孕症、癌症藥物及減肥針劑，市值約2,300萬元。（黃偉民攝）

原子筆的郵包藏減肥針 海關拘6人

機場科郵件清關組署理高級督察吳倩月詳述其中6宗空運郵包走私案，人員於11月6日晚上至7日凌晨，透過風險評估揀選6票由日本寄港、報稱載有原子筆的郵包進行檢查。經X光機檢驗後，發現影像呈現針劑形狀物件，與報關資料不符，懷疑內藏違禁品。人員隨即打開郵包詳細檢查，檢獲64支懷疑含有第1部毒藥的受管制減肥針劑，市值約4.3萬元，案件轉交有組織罪案調查科跟進。

有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任郭浚希指出，海關根據郵包派遞資料，過去兩星期展開連串監控遞送行動，成功拘捕6名收貨人，包括5女1男，年齡介乎19至55歲。

搗走私藥物倉 檢壯陽藥及受管制治癌藥等

此外，海關人員透過情報分析及風險管理，在市區一間郵局鎖定一個可疑郵包，在內檢獲懷疑受管制藥物及雪茄。人員隨即部署監控遞送行動，成功追蹤並搗破一個懷疑用作儲存走私藥物的倉庫，在內檢獲65萬件懷疑受管制藥物及一批製成煙草，並拘捕一名40歲本地男子，相信為該倉庫負責人。所有被捕人士現正保釋候查，海關指行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

行動中檢獲的所有懷疑受管制藥物及減肥針劑，將送往政府化驗所作進一步化驗。海關留意到，該批藥物的包裝及標籤上均沒有香港衞生署的註冊編號，而涉案減肥針劑亦未有按包裝說明在適當溫度下冷藏及儲存。海關指出，這類來歷及成分不明、未經註冊的藥劑產品，加上長時間未獲妥善保存，其安全及品質成疑。

海關呼籲，市民若透過網上渠道購買藥劑製品或減肥針劑，若未持有效許可證，或會觸犯法例。根據《進出口條例》任何人如沒有有效的進口或出口許可證，而出口或進口受管制藥劑產品及藥物，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁2年。而根據《藥劑業及毒藥條例》任何人未按條文規定下管有第一部毒藥，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款10萬元及監禁2年。

市民若發現懷疑違法活動，可致電海關二十四小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）。