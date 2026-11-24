海關打擊網上售賣冒牌貨活動，搗破一個專門針對家庭客戶、透過通訊應用程式群組售賣冒牌貨品的集團。海關人員前日（11月17日）採取突擊行動，搜查尖東一商業大廈單位，以及位於火炭和元朗的兩個倉庫，共檢獲超過1,500件懷疑冒牌童裝、鞋具及手袋等，估計市值逾43萬元，並拘捕一名39歲女負責人。



海關指，有人疑用針對家長的通訊群組，聲稱所售貨物屬「外國平行進口」或「外貿出口」產品，並以「代購」形式及低於市價的優惠作招徠。價錢為正品的三折至八折等，惟檢獲貨品質素參差。

海關檢獲逾1,500件懷疑冒牌物品，包括童裝、鞋具及手袋等，估計市值超過43萬元。（黃偉民攝）

家長群組轉載 正品價三折至八折招徠

海關早前接獲市民舉報，指有人透過通訊應用程式群組售賣懷疑冒牌物品。海關人員隨即展開深入調查，鎖定一個專門針對家庭客戶的群組，並於11月17日採取突擊執法行動。行動中，人員首先在尖東一商業大廈單位內拘捕一名39歲本地女子，並檢獲逾1,500件懷疑冒牌物品，包括童裝、鞋具及手袋等，估計市值超過43萬元。據悉，檢獲貨品質素參差，價錢為正品的三折至八折等，涉事群組透過家長群組轉載散播。

經深入背景調查及分析涉案公司資料後，海關再鎖定另外兩個涉案地址，隨即押解被捕女子前往位於火炭及元朗的兩個倉庫進行搜查，並同樣檢獲懷疑冒牌物品。該名被捕女子為涉案群組負責人，現正保釋候查。由於案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。海關正積極追查該批懷疑冒牌貨物的來源及其輸入香港的途徑，務求從源頭堵截侵權活動。

海關版權及商標調查科調查主任任杞津交代案件。（黃偉民攝）

訛稱「平行進口」 惟質素參差

海關指出，涉案群組聲稱所售貨物均屬「外國平行進口」或「外貿出口」產品，並以「代購」形式及低於市價的優惠作招徠，藉此吸引消費者。海關呼籲家長及市民在網上購物時務必提高警覺，應光顧信譽良好的店舖或官方授權經銷商，切勿輕信所謂「外國平行進口」的低價宣傳；如對產品真偽存疑，應先向商標持有人或其代理商查詢。

根據《商品說明條例》，任何人進出口、銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款50萬元及監禁5年。市民如發現懷疑侵權活動，可致電海關24小時熱線 182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）及網上表格作出舉報。