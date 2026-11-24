網購平台「拼多多」、「淘寶」、「京東」近年深受港人歡迎，惟假冒客服的快遞理賠詐騙電話亦湧現。《香港01》記者今日（24日）便接了類似的可疑來電，一名操普通話男子自稱是中轉站的工作人員，因記者有快遞在輸送過程中「不小心給您弄壞了」，提出理賠。他無法講出是哪個平台或哪件快遞有問題，反叫記者自行查看近日的快遞並截圖WhatsApp他，再安排「理賠專員」作賠償。



記者稱有透過淘寶買了一件250元人民幣的貨物，屢次強調無快遞出現問題，亦已收貨，但該男子堅持其「劇本」，甚至記者表明懷疑是騙局，會考慮向警方舉報，並掛斷電話後，他仍鍥而不捨，短短17分鐘內共來電9次。最後一次通話中，記者沒出聲，任由該男子講「劇本」講足2分鐘，他最終懷疑記者已身在警署，惱羞成怒，語帶威脅：「警察抓的是您又不是我，對不對？」、「250也可以坐那個五天牢的」後，收線便沒再來電。



近日有假冒理賠詐騙電話湧現，稱不小心弄壞事主在網購平台購買的貨物，稱可作理賠，並叫事主檢查在淘寶、拼多多、京東上的貨物情況。（香港01記者攝）

稱有快遞「不小心給您弄壞了」可退款

第一次通話中，一名操普通話的男子在電話中聲稱，記者有一件快遞在輸送過程中「不小心給您弄壞了」，要求記者自行查看在網購平台「拼多多」、「淘寶」、「京東」是否購買了產品及相關金額，以便將款項退回其支付賬戶。

記者反問「哪件快遞啊？哪個平台的？」由於騙徒根本不知道記者曾否網購，竟支吾以對地試探：「你看一下拼多多的，拼多多的有買嗎？」 當記者繼續追問「你是哪個平台的，你得跟我說啊」。

記者隨口指在淘寶購買了貨物，約250元人民幣。（淘寶截圖）

記者隨口稱淘寶買貨約200元 騙徒靠估問：210還是220

為測試對方虛實，記者隨後表示自己沒有在拼多多購物，但有在淘寶買東西。騙徒聞言立即順水推舟改口：「啊，那可能就是你在這個裡面買了一個淘寶，你看一下你買了什麼啊。」 當事主反問「所以你是說我有一件淘寶的快遞就是丟失（損失）了是不是」，騙徒更連聲附和「對對對對對對對」。其後記者隨口提及貨品價值約「200多」，騙徒亦只能靠估追問「210還是220啊？」

記者表明查閱後並無發現任何包裹異常通知，對方仍試圖以退款為由繼續游說，記者最終不再糾纏，稱訊號不良，並向對方表示透過官方渠道溝通即可，隨即結束通話。

著記者截貨物訂單圖片並WhatsApp他

但該名男子隨即以另一電話再度來電，要求記者把貨物訂單「先把它截個圖」，並催促問道：「截好了嗎？」記者反問截圖後要發送到哪裏，騙徒隨即表示要發送予「理賠專員」，並著她添加專員的WhatsApp帳號。

騙徒以為記者已按指示截圖，繼續追問她是否已打開WhatsApp準備發送。此時記者直接切入正題，質疑快遞沒有異常。騙徒再次聲稱自己來自「淘寶集運中轉倉」，企圖以包裹打包出問題為由繼續行騙。記者當刻表明，有留意近日出現類似的行騙手法，著對方不用再多費唇舌，然後再度掛斷電話。

記者今日（24日）下午4時至5時，在短短17分鐘內，接到9個不同號碼來電，部份來電有接聽，均為同一名操普通話男子。

記者表明有留意同類騙案並掛線 對方死心不息不斷來電講「劇本」

對方死心不息，兩度再來電，記者未有接聽。再次接通電話時，記者表明會錄音，甚至會報警，但對方不斷堅持其「劇本」，「我知道我們這邊是這個中轉倉的，因為您的這個包裹的話是受到損失了。」為圖增加可信度，騙徒更讀出記者電話號碼，指是快遞上的登記號碼，但記者最終仍掛斷電話。

短短17分鐘內，該男子用9個不同的電話號碼，包括「4字頭」、「6字頭」號碼來電。記者最後一次接聽時，沒再與對方對話，但他仍講足2分鐘。他語氣急促且帶有責備意味，指責記者「自己不處理您的事情，您這邊怪客服幹什麼？我們只是一個工作人員」，更聲稱「沒關係，您可以投訴我的，我工號0397」。

他隨後以「理賠」為餌，訛稱記者的訂單是被他們損壞，因此有責任處理，又指該訂單金額為250元，「我哪有錢給您墊啊」，不斷催促記者盡快聯絡所謂「理賠專員」自行處理，「把您的這個訂單撤銷」。

近日有假冒理賠詐騙電話湧現，稱不小心弄壞事主在網購平台購買的貨物，稱可作理賠，並叫事主檢查在淘寶、拼多多、京東上的貨物情況。（香港01記者攝）

記者沒回應 對方講足2分鐘後惱羞成怒

通話期間，記者雖然沒說話，但背景聲音傳入話筒中。該男子察覺記者身旁有人後，隨即試圖游說對方接聽：「您旁邊不是有人嗎？如果說您聽不懂、您不理解的話，您讓他接電話，我跟他講，從頭給您講一遍好嗎？」

他後來更以為記者身在警署，仍態度強硬，反問「您是不是在警察局？您讓警察跟我說好吧」，甚至出言恐嚇指「因為到時候呢，警察抓的是您又不是我，對不對？」。在掛線前夕，騙徒更抛下一句「250也可以坐那個五天牢的，阿姨」，隨即收線。

有網民在Threads分享假冒客服騙案，提醒網民要警惕。（threads@wuwanhua668）

先經轉數快過數36元博信任 誘入釣魚網站

同樣的行騙手法近日湧現，一名女網民亦在Threads發帖詳述險些受騙的經過，表示自己早前在拼多多購買濕紙巾，因購物數量多未有留意物流情況。昨日下午約3時15分，她接獲一個「4字頭」電話號碼來電，對方操普通話詢問她是否有快遞遺失。事主查看拼多多應用程式後發現確有一件包裹遺失，雖然來電者起初未能說出事主在哪個購物平台下單，但聲稱可為她辦理理賠，並要求她添加一個「6字頭」的WhatsApp帳號聯絡。

雙方在WhatsApp對話期間，騙徒反問事主在哪個平台購物及貨品金額，事主如實回答在拼多多花費21.9元人民幣。騙徒隨即表示，為表歉意會多賠10元，並索取事主的轉數快資料。從交易紀錄截圖可見，事主於昨日下午3時29分確實收到一筆由「SHI G*****」透過轉數快轉入的36港元款項。

然而，騙徒過數後隨即展開真正圈套，要求事主在Google搜尋器手動輸入一個可疑網址（https://2248515.cc/）並聯絡網站內的「客服」，聲稱要「關閉理賠通道」才算完成手續。

藉詞「免密支付」威脅扣900元年費 事主驚覺有詐急打18222

假客服隨後向事主訛稱無法關閉理賠通道，指其支付方式開通了「免密支付」，基於安全問題必須關閉。事主此時開始起疑，並感到害怕，拒絕再按指示操作。騙徒見狀隨即威脅稱，若不完成關閉手續，將會被扣除900元年費。事主不再理會對方並立即掛線，隨即致電警方「防騙易18222」熱線求助，她事後猶有餘悸，直言「搞到成個人都震曬，收完線個人都呆咗」。

帖文引起網民熱議。不少網民提醒事主「拼多多退款會係app內搞，唔會直接fps」；事主亦在留言區補充，自己事後直接聯絡拼多多官方商家已獲正常退款，意外「賺咗36蚊」騙徒轉過來的款項。

網民紛揭同類套路：聽唔明普通話即轉鄉音廣東話再打

多名網民亦在帖文下分享接獲同類詐騙電話的經歷。有網民笑言，當自己向操普通話的騙徒表示「聽唔明」後，對方竟然掛線並另找一名「講廣東話但又鄉音嘅再打畀我」，甚至在被掛線後瘋狂來電。亦有網民指，只要反問對方「邊個快遞號」，騙徒便會因無法回答而立即掛線。另有網民呼籲，所有網購售後問題均應透過官方應用程式或網站處理，切勿輕信來歷不明的電話及連結。

警方今年初曾提醒市民小心拼多多騙案。（警務處網頁）

警方《警聲》曾拆解手法 籲勿信「取消免密支付」

針對假冒網購平台客服的騙案，香港警務處刊物《警聲》早前亦曾以《提防假冒拼多多客服騙案》為題發文拆解騙徒手法。警方指出，騙徒經常假冒「拼多多」或物流公司職員致電市民，訛稱其包裹遺失、損毀，或謊稱事主誤觸開通了「免密支付」及「VIP會員服務」，若不取消將每月或每年自動扣費。

警方提醒，騙徒往往會先以小額「賠償」誘使受害人放下戒心，再誘導事主點擊釣魚網站連結、輸入銀行帳戶及密碼，甚至透過視像通話或螢幕分享功能套取理財資料及轉走存款。市民如接獲自稱網購平台或快遞公司來電，應透過官方應用程式向賣家或平台客服查證，切勿隨意點擊不明連結或透露個人銀行資料；如有懷疑，可致電「防騙易18222」熱線或使用「防騙視伏器」評估風險。

電訊商提客戶要小心 教 4 招防騙

CSL近日亦發文提醒，指最近有騙徒假冒淘寶、拼多多等網購平台客服，主動致電買家，聲稱包裹遺失或貨品損毀，可以安排退款或賠償，再以「轉帳驗證」為藉口，誘騙受害人將款項轉入騙徒戶口。CSL提醒，網上銀行及轉數快沒有「轉帳驗證」功能， 騙徒可能要求事主將所謂「驗證碼」輸入轉帳金額欄，實際上是叫事主直接過數予對方。

4 招防騙：

1）客服主動來電要警惕 - 聲稱包裹損毀、退款或賠償？先透過官方 App 或網站核實，不要單憑來電便相信對方。

2）拒絕任何「轉帳驗證」 - 正規退款程序不需要事主先轉帳，亦不需要輸入所謂「驗證碼」作付款。

3）切勿點擊可疑連結 - 不要登入來歷不明網站，更不要按指示分享手機螢幕或提供網上銀行資料。

4）即使知道事主訂單資料，亦未必是真客服 - 即使對方準確講出購物紀錄，都不代表身份可信。