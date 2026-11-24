一名年約1歲半的泰籍男童偕同父母，今午（24日）乘坐昂坪360纜車期間，突然暈倒陷昏迷。經在場人士急救後，男童回復清醒，並由政府飛行服務隊直升機送院治理。



昂坪360回覆《香港01》查詢，指下午約3時，彌勒山轉向站職員發現有乘客於車廂內揮手求助，隨即暫停纜車系統讓乘客下車，並為當中一位身體不適的小童召喚救護車。小童其後恢復清醒，而持有急救牌的職員一直在旁陪同以提供協助。事件對昂坪纜車的服務影響輕微。



女童由直升機送往東區醫院，她抵院時清醒。（羅日昇攝）

昂坪360亦指，公司職員其後協助救護員及消防員乘搭纜車前往彌勒山，小童最後由政府飛行服務隊以直升機送往醫院。而昂坪360每日均有持急救牌的職員當值，乘客亦可致電車廂内張貼的緊急求助熱線與職員聯絡。

女童由直升機送往東區醫院，她抵院時清醒。（羅日昇攝）

案發於今日（24日）下午3時05分。據了解，男童與父母為泰國籍遊客，持護照來港。他們一家三口乘坐纜車時，男童突然暈倒。經在場人士施以心肺復甦法（CPR）搶救後，男童未幾回復清醒，由直升機送往東區醫院救治。

男童被送到東區醫院時，可見已經甦醒，並倚靠在一名女子懷中，兩人同坐在擔架床上進入急症室。其間，該名女子用英文與醫護人員交談，指一直為男童進行人工呼吸。