香港海關針對一個大型私煙及洗黑錢集團展開代號為「破擊」的執法行動，檢獲約3200萬支懷疑未完稅香煙，市值約1.4億元，應課稅值約1.1億元；該集團亦涉及處理約930萬元懷疑從私煙活動所得的犯罪得益。行動中，海關搗破位於荃灣工廈的貿易公司辦公室及元朗的物流運輸公司，拘捕5人，包括集團主腦、骨幹成員、集團旗下貿易公司董事及物流運輸公司兩名東主。



香港海關針對一個大型私煙及洗黑錢集團展開代號為「破擊」的執法行動，檢獲約3200萬支懷疑未完稅香煙，市值約1.4億元，應課稅值約1.1億元。（黃偉民攝）

去年截獲7隻由韓國進口走私貨櫃 檢3100萬支私煙

海關稅收罪案調查科稅收罪案調查第二組高級督察吳朗譽指，海關人員在去年9月至10月截獲7隻由韓國進口香港的走私貨櫃。這批貨櫃表面上報稱載有金屬、服裝、電器等貨物，但實際上是在貨物中混入大批私煙，企圖魚目混珠。經調查後，發現合共高達3100萬支涉案私煙。

海關稅收罪案調查科人員隨即展開追查，成功鎖定一個活躍於本地的私煙集團。他形容，這個私煙集團結構非常嚴謹，採用高度組織化的「一條龍」運作模式。

這批貨櫃表面上報稱載有金屬、服裝、電器等貨物，但實際上是在貨物中混入高達3100萬支涉案私煙私煙。（黃偉民攝）

海關搗截私煙集團 拘5人包括主腦及骨幹成員

調查發現，集團以貿易公司和物流運輸公司的名義，分別在荃灣和元朗設立兩個運作基地，其中荃灣的貿易公司辦公室是整個私煙集團的指揮中心和私煙中轉倉，由集團主腦和另一名集團骨幹成員主理。

集團主腦是一名44歲的本地男子，他負責幕後操縱整個私煙集團，包括在海外訂購私煙和經船運安排私煙貨物走私到香港；而49歲被捕女子是集團的骨幹成員，負責管理單位中的私煙中轉倉，同時重新包裝私煙。此外，這間貿易公司亦有一名48歲男董事，他涉嫌協助集團開設銀行戶口，清洗私煙犯罪得益。

集團會以物流公司的名義接收貨物，再將貨物運送至荃灣中轉倉作儲存。（黃偉民攝）

至於位於元朗的物流運輸公司，公司有兩名東主，包括51歲女子和65歲男子。他們是集團的運輸骨幹，主要負責待私煙到港後在香港的物流工作。

吳指，集團會以物流公司的名義接收貨物，再將貨物運送至荃灣中轉倉作儲存。當貨物交由荃灣的私煙集團成員接手後 ，他們會在中轉倉內將私煙重新包裝並分發到不同私煙的儲存和分銷中心。

海關搗荃灣貿易公司辦公室 檢私煙庫存記錄檔案及買賣電子記錄等

海關在今年1月至3月期間展開了一連串拘捕行動，成功拘捕集團的核心成員。行動中，人員亦突擊搜查集團位於荃灣一棟工廈貿易公司的辦公室，並在辦公室的儲存室中，檢獲約72萬支懷疑未完稅香煙，當場拘捕集團的主腦和骨幹成員，及後亦拘捕該物流公司的48歲男董事，以及元朗物流公司的兩名東主，徹底瓦解整個集團的核心運作。

海關在主腦身上搜出一張俗稱「太空卡」的電話卡，經確認後證實是集團早前用作遙控走私貨櫃進口的聯絡工具。另外，人員在荃灣辦公室內檢獲約24萬港元現金，懷疑是販賣私煙得來的犯罪得益、一批懷疑私煙庫存記錄檔案、一批銀行帳單、支票簿以及公司印章。人員亦檢獲6部電腦，懷疑當中載有私煙活動和處理私煙買賣有關的電子記錄、以及進出口私煙有關的海運檔案。

經核對後，人員發現搜獲的檔案與海關早前接獲的7隻走私私煙貨櫃記錄吻合。當中檔案包括海關發出的購貨紙，以及貨櫃裝箱單等。案件仍在調查中，五名被捕人士現正在保釋候查，海關不排除有更多人被捕。

海關指，在去年9月至今年1月，短短4個月內，集團的公司戶口收取了930萬港元，當中近半是現金入帳。（黃偉民攝）

將大筆現金拆散入帳 4個月清洗930萬元犯罪得益

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德表示，調查發現這間貿易公司並沒有任何實質的貿易業務，也沒有任何報關記錄。海關發現該公司的董事沒有權單獨調配公司資金，反而這個公司的經理，即集團主腦才是公司銀行戶口的單獨授權簽字人，相信他控制了集團的財務運作。

楊指，集團處理私煙交易和清洗黑錢主要有兩個手法，第一是現金交易，化整為零；第二是資金過渡，海外入貨。案中，集團主腦及骨幹成員頻繁地將現金存入銀行不同分行，每次存入數千元至上10萬港元不等，因為將大筆現金拆散能避開銀行反洗錢監察。在去年9月至今年1月，短短4個月內，集團的公司戶口收取了930萬港元，當中近半是現金入帳。

楊指，這些錢很快被轉走，戶口長期維持在低結餘，資金呈現過渡性質，與一般用來清洗黑錢的戶口特徵吻合。此外，海關發現集團曾將部分資金轉換成美元，向一間海外公司匯款。根據人員在荃灣案發現場找到的香煙銷售單據，相信這間海外公司是私煙集團貿易公司其中一個供貨商，剛才提及的匯款是用來買不同品牌的香煙走私來港。

因此，海關懷疑集團當中的三名成員，即貿易公司的經理、員工和董事涉嫌洗黑錢。海關會循有組織罪行方向繼續調查，亦已聯絡銀行和相關機構凍結集團成員名下總值2100萬港元的現金和其他資產。

海關財富調查科財富調查第一組指揮官楊爾德（左）、海關稅收罪案調查科稅收罪案調查監督林澤麟（中）及海關稅收罪案調查科稅收罪案調查第二組高級督察吳朗譽（右）交代案情。（黃偉民攝）

海關稅收罪案調查科稅收罪案調查監督林澤麟指，自去年九月修例以來，與未完稅煙草相關的罪行已經納入了《有組織及嚴重罪行條例》附表一。海關立即調整執法策略，調配人手並針對一個有組織的私煙集團，展開全方位的調查 並將調查範圍擴充套件至該集團的資金來源及去向。新修訂的法例賦予海關權力 徹查買賣私煙背後的資金流向、凍結和沒收與違法煙草活動相關的資產，務求要將私煙集團連根拔起，徹底切斷他們的資金鏈。這宗案件是修例以來第二宗，海關將繼續調查私煙活動。

私煙成本低 偷運到港再轉運其他煙稅較高地方可獲利數十倍

林提到，這批私煙相信是由東南亞地區的地下廠房製造，成本極低，一包煙成本約兩、三元，如果私煙集團成功將其偷運到香港，再轉運到其他煙稅較高的地方，例如澳洲、紐西蘭、新加坡等，他們可以徙從中獲利數十倍。因此今次行動中，海關成功截斷他們的資金鏈，對私煙集團造成打擊。海關會從有組織罪案的方向繼續調查，適時向法庭就相關罪行申請加刑，以及追討一切犯罪得益。

海關重申，根據《應貨稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙，即屬違法，一經定罪最高可被判罰款200萬元及監禁7年；洗黑錢同是非常嚴重的罪行，根據《有組織及嚴重罪行條例》，任何人士知道或有合理理由相信任何財產，不論是全部或部分，直接或間接，代表任何人從可公訴罪行得益亦仍處理該財產即屬違法，一經定罪最高可被判罰款500萬元及監禁14年，相關犯罪得益亦可被沒收，市民切勿以身試法。