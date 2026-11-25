近日有電視節目發現微信支付（WeChat Pay／Weixin Pay）大陸錢包實名帳戶名下被陌生人綁定及盜用，有大批網民隨即檢查，亦發現有同類情況，懷疑是回鄉證被盜用作認證陌生帳戶，直呼「好恐怖」，網民並分享詳細自行檢查及關閉步驟，提醒港人盡快檢查。《香港01》記者實測下，4名記者中亦有兩人的帳戶名下出現其他陌生帳戶。



微信支付（WeChat Pay／Weixin Pay）大陸錢包實名帳戶名下，近日有人發現被陌生人綁定及盜用。（資料圖片）

HOY 時事資訊節目《一線搜查》近日發現微信支付（WeChat Pay／Weixin Pay）大陸錢包實名帳戶被陌生人綁定，引起網民討論，不少網民在Threads發文指自己亦中招。有網民表示，自己一直以為微信未綁定內地銀行帳戶便不會被盜用，但按步驟查看後，竟發現有一個陌生人帳戶在名下。另有網民亦發文稱，自己一查之下發現有兩個完全不認識的人綁定了其證件，質疑「明明綁證件嘅時候要掃面認證ga，點解會咁ga」。

檢查微信支付名下帳戶方法

多名網民在帖文分享查詢「名下帳戶」的方法，一般需先進入微信相關頁面再按指示操作及進行影相認證。綜合網民分享的自查步驟及注意事項如下：

查詢路徑：進入「我」→「支付與服務」→「切換錢包地區至中國大陸」→「錢包」→「客服中心」→「消費者保護」→「幫助中心」→「實名問題」→「查詢名下帳戶」，按指示輸入姓名及回鄉卡號碼，並完成人面認證。

+ 10

若發現陌生帳戶： 網民上載的「名下帳戶」頁面截圖顯示，頁面會列出名下關聯帳戶及「關閉」選項，並提示「如需新增名下帳戶，請先處理名下其他帳戶，使名下帳戶在5個以內。」。有網民則建議，截圖保存並向官方申索，或是報警處理以保障自己。

3個可能查不到的情況：網民提醒，切勿直接用微信支付公眾號的AI功能查詢；若地區設定為香港，可能會變成香港錢包而查不到中國帳戶，需改回中國內地；若使用英文版微信，則要先改回中文版，才會在「實名問題」見到「查詢名下帳戶」。