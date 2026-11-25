消息指，本港著名作家潘國靈今日（25日）離世。56歲的潘國靈自2023年起罹患胸腺瘤及自身免疫系統受損，其最後作品《時間的灰燼》於上月出版。他上月亦曾在社交平台交代身體狀況與創作感受，透露近年病況持續加重「連說話都艱難」，但仍然堅持「我實踐了對自己的承諾，創作至最後一刻。」



事發於今日凌晨5時許，一名男子被發現倒臥在北角長康街的行車線上，送院搶救後不治，不排除是因病厭世輕生。



本地小說家、散文作家潘國靈，著有小說《石頭島及最初的人》、《身體變奏曲》、《離》、《寫托邦與消失咒》、《靜人活物》等；散文集《時間的灰燼》、《總有些時光在路上》、《消失物誌》、詩集《無有紀年》、《時間跨不過洞兒》等。其作品曾獲香港文學雙年獎（小說及散文「推薦獎」）、香港書獎等，2011年獲香港藝術發展局頒發「年度最佳藝術家獎（文學藝術）」

他的新書《時間的灰燼》於 2026 年 10 月由《聯合文學》出版，作品從病中憶及亡母。作品內容亦回望童年、家庭、愛情和30 年的創作歷程。潘國靈在上月中旬曾在社交平台facebook專頁曾形容這「大概是生命最後之書」，並談及自己的病況，透露近年病況持續加重「連說話都艱難」，但仍然堅持「我實踐了對自己的承諾，創作至最後一刻。」

本地著名作家潘國靈於2026年11月25日離世。

2023年初確診罕見胸腺瘤 歷手術放射治療 身體僵硬

《聯合報》於10月2日 刊登潘國靈的文章〈浪子回頭〉，文中潘國靈首次詳細講述病情，指自己 2023 年初確診罕見胸腺瘤，其後接受開胸手術及 27 次放射治療。術後因免疫力下降出現耳帶狀疱疹，破壞其右側顱第七、八神經，一度五級面癱、無法正常閉眼及嚴重失衡，需要重新學習走路。

2024 年 4、5月，他再出現吞嚥困難及全身筋膜異常，2025 年後僵硬問題加劇，「身體痛苦完全超出語言。」；其後驗出自體免疫抗體呈強陽性，並於 2026 年 7 月開始接受自體免疫治療。他把這段歷程稱為「疾病三部曲」。

潘國靈的首部長篇小說《寫托邦與消失咒》（2016年出版）曾獲得2017年第十屆「香港書獎」。(香港電台／資料圖片)

警員在場調查。（陳永武攝）

今日凌晨5時21分，警方接報指一名潘姓56歲男子昏迷受傷，倒卧在北角長康街10至18號嘉安苑對開斜路，事主由救護車送院搶救，但告不治。警員在場調查，證實事主由高處墮下，在單位檢獲遺書，不排除是受病患困擾尋死，案件列「自殺」跟進。

長康街19號香港教育大學北角教學中心對開馬路，遺下少量血迹。（陳永武攝）

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