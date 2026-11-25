著名作家潘國靈今日（25日）離世，終年56歲。潘國靈的作品多樣化，小說、散文和詩集等。上月推出《時間的灰燼》是他抱病期間的作品，亦是首次在台灣推出的散文集，他在書中透露這作品「大概是生命最後之書。」



潘國靈上月推出散文《時間的灰燼》成最後作品。（Facebook圖片）

資料顯示，潘國靈1969年出生，曾就讀於聖安多尼學校及聖保羅書院，獲香港科技大學人文學碩士，肄業於香港中文大學當代語言及跨文化研究系。早年曾任職記者、音樂策劃、策劃編輯，後期於大學任教，及從事寫作。

潘國靈在本地文壇備受肯定，其作品類別有小說、散文及詩等，作品逾20種，小說《石頭島及最初的人》、《身體變奏曲》、《離》、《寫托邦與消失咒》、《靜人活物》等；散文集《時間的灰燼》、《總有些時光在路上》、《消失物誌》、詩集《無有紀年》、《時間跨不過洞兒》等。其小說及散文作品曾獲香港文學雙年獎、香港書獎等，2011年獲香港藝術發展局頒發「年度最佳藝術家獎（文學藝術）」。

他的新書《時間的灰燼》於 上月由《聯合文學》出版，是他首部在台灣出版的散文集。作品從病中憶及亡母，內容回望童年、家庭、愛情和30 年的創作歷程。

本地著名作家潘國靈於2026年11月25日離世。

《聯合報》於10月2日 刊登潘國靈的文章〈浪子回頭〉，文中潘國靈首次詳細講述病情，指自己 2023 年初確診罕見胸腺瘤，其後接受開胸手術及 27 次放射治療。術後因免疫力下降出現耳帶狀疱疹，破壞其右側顱第七、八神經，一度五級面癱、無法正常閉眼及嚴重失衡，需要重新學習走路。

2024 年 4、5月，他再出現吞嚥困難及全身筋膜異常，2025 年後僵硬問題加劇，「身體痛苦完全超出語言。」；其後驗出自體免疫抗體呈強陽性，並於 2026 年 7 月開始接受自體免疫治療。他把這段歷程稱為「疾病三部曲」。

作家潘國靈在10月19日於社交平台提及病況，指「連說話都困難」。（潘國靈書頁）

潘國靈亦曾在10月19日在帖文中分享創作感受及病況，指曾想接受傳媒電話訪問，但「連說話都困難」，對於新書《時間的灰燼》，他指「在與罕有病，一次比一次重的時候，我實踐了對自己的承諾，創作至最後一刻」，形容這「大概是生命最後之書」，而自己三十年的創作之路「可惜因疾病戛然而止」。

潘國靈於本月10日曾在Facebook專頁就其病情發文。（Facebook截圖）

潘國靈就自己的病情，再於本月10日，在其Facebook專頁發文，指「關於自身病情，一向只有身邊極少數人知道，性情之所致，關於自身疾病，素來只會在作品裡寫及或轉化」。而近日公開病情「實也迂迴」 非其所原，只因書中一篇提及其亡母，遂向亡母告白。出版社抽出部份文章刊登，而該發表後來放上了社交媒體而引來迴響。

潘續稱，事情公開後得到不少朋友支持，也有多年不見的故人、舊生、讀者傳來問候。他對此表示感謝。

警員在北角長康街墮樓現場調查。（陳永武攝）

今日凌晨5時21分，警方接報指一名男子昏迷受傷，倒卧在北角長康街10至18號嘉安苑對開斜路，事主由救護車送院搶救，但告不治。警員在場調查，證實事主由高處墮下，在單位檢獲遺書，不排除是受病患困擾尋死，案件列「自殺」跟進。

長康街19號香港教育大學北角教學中心對開馬路，遺下少量血迹。（陳永武攝）

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