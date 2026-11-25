今日（25日）下午1時36分，警方接報大埔富善邨善美樓發生入屋行劫案。一名年約八旬男子向鄰居求助，指他遭一名男子跟蹤回家，推入屋後襲擊，最後搶去金鏈、戒指、金鐲、電話、銀包及2萬多元現金等逃去。初步得悉，損失財物金額達67萬元。



人員到場時，事主頭流血、四肢疼痛，由救護車送往大埔那打素醫院治理。案件列「搶劫有人受傷」跟進。就現場所見，警員在大廈地下保安崗位翻看閉路電視調查事件；所有住戶進出大廈，均需要進行登記。



警方在場翻看閉路電視。（梁偉權攝）

有街坊指，事主人稱「上海佬」，經常在屋邨一帶流連，尤其天氣炎熱時更常在屋邨涼亭睡覺。他經常戴上粗金鏈、大手鏈出入大廈，形容他「好張揚」，懷疑因此招來賊人垂涎。

據了解，傷者姓葉，已屆84歲。警方初步調查後得悉，事主事發時正沿走廊步行回家，同時遭一名男子緊隨其後。當事主步行到寓所時，突然被人推入屋內拳打腳踢，隨即搶走銀包及身上財物後逃走。事主呼救驚動鄰居協助報警。

警方到場後，於附近一帶搜索未有發現，經點算後，事主共損失現金2.1萬元，3隻金手鈪，兩條金鏈，兩隻金戒指及一部手提電話，總值約港幣67萬元。事主頭部及面部多處受傷，送往那打素醫院接受治療。警方將案件列「搶劫」，交由大埔警區刑事調查隊跟進。