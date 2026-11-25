近日有人發現微信支付（WeChat Pay／Weixin Pay）大陸錢包實名帳戶名下被陌生人綁定，引起網民憂慮，《香港01》記者實測下，4名記者中亦有兩人的帳戶名下出現其他陌生帳戶。微信支付就事件作出回應，指實名各帳戶下資金獨立管理、互不打通，不常用帳戶並不會影響常用帳戶的資金安全。



微信支付（WeChat Pay／Weixin Pay）大陸錢包實名帳戶名下，近日有人發現被陌生人綁定及盜用。（資料圖片）

微信支付：開戶和資金使用環節 他人無法隨意綁定或使用

微信支付回覆事件指出，微信支付始終將用戶資金與帳戶安全放在首位。在開戶和資金使用環節均需核驗身份訊息，他人無法隨意綁定或使用。若用戶發現名下有不常用帳戶，可依頁面提示關閉，關閉不常用帳戶後不影響現有帳戶正常使用。另外，實名各帳戶下資金獨立管理、互不打通，不常用帳戶並不會影響常用帳戶的資金安全。

微信支付亦提醒市民務必保護好個人訊息，切勿將個人資料或帳號借予他人，以防被不法之徒利用。

檢查微信支付名下帳戶方法

多名網民在帖文分享查詢「名下帳戶」的方法，一般需先進入微信相關頁面再按指示操作及進行人面認證。綜合網民分享的自查步驟及注意事項如下：

查詢路徑：進入「我」→「支付與服務」→「切換錢包地區至中國大陸」→「錢包」→「客服中心」→「消費者保護」→「幫助中心」→「實名問題」→「查詢名下帳戶」，按指示輸入姓名及回鄉卡號碼，並完成人面認證。

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若發現陌生帳戶： 網民上載的「名下帳戶」頁面截圖顯示，頁面會列出名下關聯帳戶及「關閉」選項，並提示「如需新增名下帳戶，請先處理名下其他帳戶，使名下帳戶在5個以內。」。有網民則建議，截圖保存並向官方申索，或是報警處理以保障自己。

3個可能查不到的情況：網民提醒，切勿直接用微信支付公眾號的AI功能查詢；若地區設定為香港，可能會變成香港錢包而查不到中國帳戶，需改回中國內地；若使用英文版微信，則要先改回中文版，才會在「實名問題」見到「查詢名下帳戶」。