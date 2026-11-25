南丫島高塱村及榕樹灣先後發生5宗爆竊案，失物總值逾30萬元。水警總區重案組透過翻查大量「銳眼」計劃閉路電視及情報分析鎖定目標，昨日在島上拘捕兩名涉案菲律賓裔男女，除起回部分贓款外，更在男疑犯身上搜出鎅刀、萬用鉗及懷疑吸毒工具。



警方昨日（24日）下午在南丫島拘捕一名28歲非華裔男子及一名47歲非華裔女子，涉嫌「串謀爆竊」。（警方提供）

警方周五（11月20日）晚上接獲報案，指南丫島高塱村一村屋單位懷疑遭爆竊。人員到場發現該單位有被搜掠痕跡。水警總區重案組隨即接手調查，經調查後，相信案件與早前南丫島榕樹灣4宗爆竊案有關，5宗案件合共損失約30.4萬元。

人員經深入調查，包括翻查大量「銳眼」計劃下的閉路電視片段，走訪村民及進行情報分析，於昨日（24日）下午在南丫島拘捕一名28歲非華裔男子及一名47歲非華裔女子，涉嫌「串謀爆竊」。據悉，兩人為菲律賓籍，持香港身分證。

人員在該名被捕男子身上搜出一系列爆竊工具，包括兩把鎅刀及萬用鉗。（警方提供）

人員在該名被捕男子身上搜出一系列爆竊工具，包括兩把鎅刀及萬用鉗，及一個懷疑吸毒工具。行動中，人員檢獲被捕人犯案時所穿衣着，並起回部分贓款。兩名被捕人現正被扣留調查，案件由水警總區重案組繼續跟進。

警方提醒，根據香港法例第210章《盜竊罪條例》第11條，「爆竊」屬嚴重罪行，一經定罪，可判處監禁14年。此外，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人管有任何適合於及擬用作吸食、吸服、服食或注射危險藥物的管筒、設備或器具，一經定罪，最高可被判處罰款1萬元及監禁3年。