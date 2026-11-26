旺角發生搭霸王的士兼搶車事件。今日（26日）凌晨5時許，一名的士司機由沙田接載男乘客出旺角，抵埗後對方沒有付車資，襲擊司機兼踢車門，更一度坐上司機位開車，行駛約100米棄車逃去。



司機在場協助調查。（陳永武攝）

今日凌晨5時許，一名馮姓司機（49歲）在沙田水泉澳邨接載一名年約40歲男子往旺角西洋菜北街。不料車行途中，乘客揚言無錢支付車費（約150元），雙方爭論後，司機同意駛到花園街近豉油街，由乘客的女友人到來代付。

不過抵埗後，該名男乘客竟然落車拍打的士車身洩忿。司機落車阻止，又被對方襲擊，他慌忙走上前座乘客位躲避。此時男乘客登上司機位開車，甚至衝紅燈，最終駕駛近100米停在花園街3號對開，落車逃去無蹤。

捱打司機頭部和左額均受輕傷，於是報案。警方接報到場調查事件，列「刑事毀壞」、[襲擊」、「偷車」、「不付款而離去」，交由旺角警區刑事調查隊跟進，在逃男子年約40歲，穿藍色長袖上衣及白色短褲；的士司機事後拒絕送院。

車尾遭踢凹。（黃偉民攝）

乘客登上司機座位駕駛，甚至衝紅燈，最終駕駛大約100米，停在旺角花園街3號對開，繼而下車逃去。（陳永武攝）

司機在場向記者稱，該名男乘客一直說不清楚地埗，最初「講咗幾個地址」，最終確認目的地，到埗後無法支付車資，乘客不但揚言「隻揪」，而且屢問是否報案，甚至自稱黑幫成員。

雖然乘客通知女友人到場，但女友人抵達後，乘客突然向他施襲和狂踢的士車尾，自己前後至少捱打「三嘢」，搶車期間女友人分別逕自離開，沒有代付車資。