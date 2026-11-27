今日（27日）早上9時21分，警方接報青衣路對開海域有船隻意外。一艘由上環開往深圳蛇口的客輪「新迅隆貳號」，撞到青衣路友聯船廠對開的船塢，釀成22人受傷，包括小童；其中2人傷勢較嚴重，全部傷者神智清醒。大批救援人員抵達現場，包括消防滅火輪、流動傷者治療車及救護車等，傷者隨後分別送往瑪嘉烈醫院及仁濟醫院治理。



現場多輛救護車在場戒備，稍後將傷者送院治理。（黃學潤攝）

資料顯示，「新迅隆貳號」由上環港澳碼頭往深圳蛇口郵輪中心，航程50至60分鐘；每日有5班船開出，最早一班是早上9時。

現場可見, 「新迅隆貮號」泊在友聯船廠內，主要船頭受損。大批救護車駛入船廠，救援人員逐一將傷者救出，當中有傷者要由擔架床協助、也有傷者手臂受傷，需要包紮固定。救援人員亦即場檢視傷者傷勢，進行分流，然後分批送院。

救援人員由新迅隆貮號（圖左）救出傷者，有人手臂受傷，需要包紮固定。（黃學潤攝）

一名傷者需要由擔架床送上碼頭。（黃學潤攝）

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據了解，「新迅隆貮號」今早由上環出發往深圳蛇口，駛至青衣對開海域時懷疑失控觸及船塢設施。

當時船上共有46人，包括35名乘客及11名員工。事故中共22人受傷，包括14男7女，以及一名男童。當中10名傷者送往仁濟醫院，餘下12人則送往瑪嘉烈醫院，意外起因仍有待調查。

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現場可見，有水警及消防船在友聯船廠3號浮塢巡視。

現場可見，有水警及消防船在友聯船廠3號浮塢巡視。（黃學潤攝）

青衣路對開海域有船隻意外，消防出動消防船。（黃學潤攝）

流動傷者治療車駛入友聯船廠。（黃學潤攝）

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根據去年11月25日網上發佈資料，「新迅隆貳號」為珠海海洋集團澳龍船艇為深圳招商迅隆打造的40公尺級鋁合金高速雙體客船。

資料顯示，「新迅隆貳號」由荷蘭CoCo Yacht設計，該船為全鋁合金雙體結構，入級CCS，總長40.33米，型寬10.0米，採用雙機雙泵推進，設計航速29.5節，載客268位。