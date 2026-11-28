屯門建旺街4號利通工業大廈外牆棚架今午（28日）起火。消防在下午2時05分接報，先後派出搜救隊、並動用一條喉及一隊煙帽隊，升起雲梯救援，火勢至約35分鐘後、於下午2時40分救熄。



《香港01》整理多段現場影片，多角度直擊火警及灌救過程。片中可見棚架火勢一度猛烈，冒出濃濃灰煙，遠處亦清晰可見。大廈外牆棚網被燒出一個大洞，外露的竹枝夾雜火光，燃燒後的白灰色棚網碎屑及火花不斷從高處飄落。一名男子在大廈平台手持滅火筒噴向尚在燃燒的竹棚；亦有戴頭盔的工人站在棚架，持水桶和水瓢向仍有火苗的棚網潑水。



棚網陷火海，棚架燒至熏黑。（小紅書截圖）

片段顯示大廈外牆棚架起火的情況，淺綠色外牆棚網被燒出大面積破洞，露出竹棚結構，棚網邊緣亦可見多個小破洞與燻黑痕跡；破洞位置竄出紅色火光。

大廈旁有多輛消防及救援車輛停泊戒備，現場有消防升起雲梯，近距離以水柱射向起火棚架方向灌救。另外，在大廈地面位置，影片拍攝到多名消防員進入大廈內，大量濃煙沿棚架向上席捲半空，消防在地面亦開喉射水。

火警期間約200人疏散，有救護車在場戒備，幸事件中暫無受傷報告；起火原因有待調查。

屯門利通工業大廈一側外牆棚架起火，消防趕至救熄，並持續射水降溫。（羅日昇攝）

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棚網陷火海，火光熊熊，濃煙席捲半空（Threads圖片）

棚網燒穿露竹棚火屑飄落，消防架雲梯撲火。（Threads flwsomwin.pt4bowie）

天文台於今日（28日）上午6時00分發出紅色火災危險警告，表示火災危險性極高。