灣仔非法賭檔爆血案　樓上追斬至街頭　4人中刀浴血

撰文： 劉定安 張家豪 黃偉民 最後更新日期： 2021-03-26 09:08

灣仔發生街頭傷人案。今日（26日）凌晨5時許，4名男子行經灣仔莊士敦道181號對開，期間被3名持刀男子襲擊，兇徒得手後逃去無蹤。據悉，男事主早前在一個釣魚機非法賭檔被斬後，他們逃至樓下街頭四散，刀手則繼續追斬。警員接報到場，分別於軒尼斯道225號、駱克道240號發現4名傷者，他們分別頭部及身體中刀、由救護車送院救治，現場地面遺下大攤血漬。警方正調查案件，並且追緝兇徒歸案。

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灣仔發生街頭傷人案。凌晨5時50分起的18分鐘內，警方先後接獲灣仔區內，有3宗斬人案。其中5時50分，警方接獲莊士敦道181號大有商場對開發生打鬥案，有人被斬傷；約7分鐘後，兩個街口之遙的軒尼斯道225號駱克道市政大廈對開，亦報稱亦有人被斬傷；至6時8分，警方亦接報駱克道240號，即街市後面街有人被斬傷。



大批警員及救護車先後趕至上述3個現場，在灣仔大有商場對開發現2名傷者，分別頭及手有刀傷，由救護車清醒送往律敦治醫院治理；稍後則在駱克道240號對開尋獲另外2兩名傷者，其中一人傷勢較重，須急送瑪麗醫院搶救；而另一人則在現場包紮後再送院。

現場消息稱，初步相信3宗案件均為同一批遇襲人士，疑他們較早時在一個釣魚機非法賭檔被斬後，逃至樓下街頭四散，刀手則繼續追斬。傷者逃至不同地方後，不支倒地。警方正追查事件成因，暫未有人被捕。