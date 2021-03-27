香港仔兩街渡疑爭客爆衝突　「碰碰船」式猛撞船身險翻艇

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-03-27 23:07

香港仔鴨脷排今日有街渡疑爭客爭執，其中一艘街渡竟多次撞向對方，如同玩「碰碰船」，另一方街渡被撞至傾側險翻船，岸上市民驚呼狂叫「夠喇！」、「痴線㗎」。警方指今午12時許接報有兩艘街渡於鴨脷排相撞，其中一艘船身現1米長裂痕及入水。

兩艘街渡於鴨脷排燈塔碼頭對開，其中一艘街渡先撞向另一艘街渡船身並推前。（網上影片截圖）

網上片段拍得，兩艘街渡出現於鴨脷排燈塔碼頭對開海面，其中一艘紅色頂街渡，船頭先撞向另一艘藍色頂街渡左邊船身並推前，船上職員即時失平衡，幸未有翻船及駛離岸邊。惟此時紅頂街渡駛前並再次撞向藍頂街渡，登時發出巨響，岸上有目擊者驚呼「夠喇！」、「痴線㗎」，又稱需要報警。

有網民留言質疑兩街渡爭生意釀衝突，「大家都係搵食，需唔需要咁樣做呀！」。翻查資料，鴨脷排與遠足熱點玉桂山相連，位於鴨脷洲以南，不少行山人士會由經連島沙洲，由玉桂山步行至鴨脷排，其後由鴨脷排燈塔碼頭乘街渡返回香港仔。

警方於今日下午12時許接獲一艘街渡的74歲男職員報案，指與另一艘街渡於鴨脷排燈塔對開相撞，船身出現一道約1米長的裂痕及入水，對方船身亦有損毀，有人其後報稱因強風原因相撞，事件中無人受傷。