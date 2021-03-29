疑黑幫「爭女」尋仇殃及無辜市民　尖沙咀2宗斬人案反黑組拘3男　

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-29 02:38

本月12日及26日，尖沙咀先後發生2宗斬人案，除2名目標受害人外，更有1名的士司機無辜遭殃。油尖警區反黑組經追查後，於2宗案件事發當日，先後拘捕3名男子，並相信2宗血案有關，仍然有人在逃，不排除有更多人被捕。 消息稱，血案起因主要涉及黑幫的「爭女」情仇。案中遇襲的23歲的士男乘客，為「細孖」的手下；細孖正由「新義安」過底「14K」，惟他與新義安的「盧賢」因爭女積怨，雙方因而互相尋仇廝殺，手下亦不能幸免。

今日（29日）凌晨約零時半，油尖警區反三合會行動組雷家雋督察向傳媒交代案情時表示，首宗發生於本月12日的斬人案，警方即日拘捕1名23歲男子；另一宗發生於本月26日的案件，警方翻查大量閉影路電視片段後，同樣即日拘捕2名分別23及30歲男子。

雷家雋指，3名疑犯均已獲准保釋候查，並相信2宗案件有關連，涉及一連串尋仇，行兇過程更傷及無辜市民，相信仍然有人在逃，不排除有更多人被捕，呼籲任何人如目擊血案，盡快致電3661 9240與油尖警區反三合會行動組第3隊聯絡。



警方表示，油尖警區反三合會行動組接手調查後，3月12日晚上約8時，在沙田區拘捕1名23歲本地男子，他涉嫌「傷人」，已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到；另外，3月26日傍晚約6時，在沙田區拘捕2名分別23及30歲本地男子，同樣涉嫌「傷人」，均已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。

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消息稱，第二宗案件中，遇襲的姓馮（23歲）的士男乘客，為活躍於尖沙咀區黑幫的「細孖」的手下，細孖原跟隨新義安的「波波承」，現時正準備過底14K跟隨「大寶」。但血案起因主要是他與新義安的「盧賢」有爭女積怨，據悉「細孖」曾派人追斬「盧賢」，對方因而「覆桌」，派人斬傷其手下。

首宗案件發生於3月12日凌晨1時許，姓施（32歲）男子前往金巴利道28號對開，擬取回其平治私家車時，突被另一輛私家車攔截，2名持刀鎚惡煞跳落車，事主倒車走避時，連撞路邊消防水龍頭及另一輛平治私家車，復被拉出車外追斬，右手及腰中刀浴血。

及至上周五（26日）早上7時許，一輛的士途經柯士甸路近漆咸道南時，突有3名男子從一輛黑色凌志私家車跳下，持刀、錘襲擊姓馮（23歲）男乘客，他雙腳浴血；姓馮（59歲）的士司機亦遭扑至頭破血流。