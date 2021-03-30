美孚街市驚現12呎長大油𩺬　專家因一原因籲放生

撰文： 黎靜珊 最後更新日期： 2021-03-30 16:57

美孚街巿昨(29日)驚現12呎長大油𩺬（海鰻），並已斬件待售。網民多擔心食用海洋「清道夫」會影響生態，《香港01》記者向生態專家程詩灝了解，程指海鰻雖然食腐肉，但全球分佈廣泛，在港水域亦非罕見，只因其棲息於礁石間釣友難收穫，潛水員見到油𩺬的機會較高。不過，他同意釣友應將大油𩺬放生，因為此類魚攻擊力強，牙齒銳利而且有倒勾，「分分鐘將（釣友）血管勾出嚟」

2名大漢手執該條12呎長、重約25斤的大海鰻（又稱「油𩺬」）照片上載網絡，生態教育及資源中心總監程詩灝看過照片後，坦言這個大小的海鰻在香港海域並非罕見，更在意的是釣友的安全：「油𩺬攻擊力強，釣魚友要小心，牙齒倒勾而且好利，分分鐘將（釣友）血管勾出嚟。釣到油𩺬，為自己安全應該放生。」

他指海鰻種類繁多，由於事件中油𩺬已被斬件，難以辨識實際種類。他在香港潛水見過3種長達7至8呎長海鰻。對於網民擔心食用海洋「清道夫」會影響生態，程指海鰻雖然食腐肉，但全球分佈廣泛「數量唔算好少」，在港水域亦非罕見，釣走未會造成即時生態影響。只因油𩺬棲息於礁石間釣友「難釣到咁大條」，潛水員見到油𩺬的機會較高。

《香港01》記者昨日（29日）下午到美孚街市一魚檔查詢，男檔主指大油𩺬是釣魚友用小鈎釣獲，形容事件十分幸運。