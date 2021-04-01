九龍城斬人案疑涉毒品快餐車　男司機遇伏被狂斬　車主涉販毒被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-01 10:17

九龍城發生傷人案，一名27歲姓葉男子借朋友七人車到龍崗道買食物，突然有一輛套上假牌的寶馬衝前閘停七人車。3名刀手迅速趨向司機位，亂刀斬傷葉男然後登車逃去。葉男身體全身多處受傷，未能接受警方盤問。警員在車上檢獲一批毒品，遁車牌尋獲車主，30歲姓蕭車主涉嫌販毒被捕。

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事發於今（1日）凌晨零時許，一輛七人車沿太子道西往觀塘方向行駛，途至近龍崗道對開時，突然有一輛寶馬衝前閘停七人車，最少3名刀手衝出車外，用硬物打爆七人車車窗，再用刀斬傷車上男司機的手腳及面部。一眾刀手得手後，分別登上私家車逃去。

有街坊目擊過程報案，救護員到場為傷者檢查，幸仍有知覺，但呈半昏迷。經初步急救後再送院治理。警員封鎖現場調查，並進行「截進行動」，於附近一帶道路設路彈截查可疑車輛。暫時未有人被捕。事主姓葉，27歲。其妻子事後接獲通知趕至現場了解情況及協調查，警方正了解疑兇動機。

警方表示，於凌晨零時17分接獲姓葉27歲男傷者報案，指在九龍城龍崗道2號對開，被3至4名男子以刀襲擊，原因不明。刀手其後乘坐一輛私家車往旺角方向逃去。警員接報到場，發現葉氏受傷，清醒送往伊利沙伯醫院治理。經初步調查，案件列作傷人，交由九龍城警區刑事調查隊跟進，暫未有人被捕。姓葉男傷者全身多處受傷。警方指，涉案疑人資料約3至4名本地男子，年約20至30歲，身高約1.7米，案發時身穿黑色上衣及褲。