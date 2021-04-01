黃埔慘案│IT公司東主殺妻後　欲斬兩兒不果　利刀插頸自盡

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-01 18:42

黃埔花園發生險釀滅門慘案，今 （1日）早一名49歲男子以刀刺殺48歲妻子後，欲再襲擊兩名兒子不果，於是用刀刺頸自盡，夫婦送院亡，單位內亦發現一具狗屍，警方將案件列為「謀殺、自殺及傷人案」處理。據了解，涉事夫婦與兩兒子居於黃埔花園青樺苑5座一單位，男戶主為一間IT公司東主，近日公司出現財困。警方正在現場調查，了解男事主斬殺至親後自殺的動機。

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警方今早接報指上址發生傷人案，現場消息稱，涉事單位住有一家四口，今早8時許，49歲男戶主敲18歲長子房門，長子開門後發現父親手持一把8吋長利刀向他襲擊，他果斷將刀搶過來及扔在地上，長子衝出房間時見到母親中刀浴血倒地，而15歲的弟弟正為她進行急救，此時爸爸走入廚房反鎖自己，據悉，為免父親再襲擊家人，兩兄弟用物件頂住廚房門。

15歲弟弟於是報警求助，警方到場後，發現廚房門被反鎖，男戶主在廚房內昏迷，頸部有刀傷，而女子則心口有刀傷倒臥睡房，兩人同陷昏迷，由救護車送院搶救後惜證實不治。事件中長子左肩及左手受傷，而細仔頸傷，兩人清醒由救護車送院。據悉，警方亦於事發單位內發現一具狗屍。愛護動物協會下午3時許到達現場，並以黑色膠袋帶走一具成年貴婦狗屍，屍體身上有懷疑刀傷，狗屍將會暫存待警方進一步指示。

單位內亦發現一具狗屍

據了解，男戶主為一間IT公司東主，近日公司出現財困，昨晚10時許一家人在家並沒有異樣，直至今早8時許發生命案。警方現封鎖事發大廈出入口，大批探員到場調查，至上午11時25分，警方將案件列為「謀殺、自殺及傷人案」處理。

社會福利署發言人表示，涉事家庭並非社署社工跟進的個案，社署社工已聯絡其親屬，並會為兩名兒子提供適切援助和跟進他們的福利需要。