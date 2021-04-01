石硤尾建制街站國旗倒下　齊柏林熱狗男店長及女友涉刑毀被捕

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-04-01 23:31

今（1日）下午於石硤尾一個由建制派人士擺設的街站發生刑毀案，有用索帶固定於圍欄上的國旗倒下，一對男女與街站義工曾發生爭執，警方到場拘捕該對男子涉嫌刑事毀壞。區議員指，被捕男子為現場附近熱狗店的店主，指涉事街站擺放兩日，惟掛起多支國旗或阻礙行人及車輛視線，他曾向有關部門反映事件。

多輛警車到場調查。（深水埗區議員甄啟榮Facebook圖片）

區議員：男店主與義工一度爭執

目擊事件的深水埗區議員甄啟榮表示，當時發現街站有國旗倒下，一名「齊柏林熱狗店」的分店男店主及另一名女子，與現場的街站義工一度發生爭執，警方到場調查後將男店主及女子帶上警車。

涉事由建制派人士擺設的街站由昨日（31日）起已開始於上址擺放，甄指上址為一個彎位路口，車輛會轉入及不時會有市民橫過馬路，而有關街站掛起的國旗擺放甚密「成十幾廿支」，有可能會阻礙行人及車輛視線及構成危險，認為並不適宜於上址擺設街站。甄啟榮表示早前已向地政總署及食環署反映事件，惟地政回覆指屬「政治宣傳物品，話非一般嘅處理」，食環則表示收到有關投訴，但未有再作回應。

涉以剪刀剪斷24條索帶

警方指，事發今日下午3時許，石硤尾南昌街及偉倫街交界有街站將國旗以索帶固定於圍欄上，其間一對男女出現，涉嫌以剪刀將24條索帶剪斷，警方到場調查後，將該26歲姓黃女子及29歲姓趙男子以涉嫌刑事毀壞拘捕。據了解，被捕男女為情侶關係。