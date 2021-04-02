青衣薩莉亞外賣意粉疑現老鼠頭　目擊者：即刻無胃口

撰文： 黃廸雯 陳康智 余睿菁 最後更新日期： 2021-04-02 17:47

青衣長發商場薩莉亞餐廳食物疑驚現動物屍體，遭食客投訴。目擊者陳先生表示，昨晚（1日）8時許，一名身穿白衣男子拿著薩莉亞外賣進入餐廳，著在場人士上前查看，並謂：「如果仲有胃口你哋就繼續食啦！」部分人上前查看，發現餐盒內意粉出現異物，更疑為老鼠頭。事件引起食客議論紛紛，陳先生隨即感反胃，付款離開。 涉事餐廳今日如常營業，餐廳經理鄭先生表示，個案已轉交食環署跟進，他不猜測異物來由，僅稱「個客離開過」。《香港01》正向食環署了解事件。

目擊事發經過的陳先生表示，昨晚8時許在涉事餐廳晚餐，其間一名身穿白色上衣男子拿著外賣盒進來，著在場人士上前查看，並稱:「你哋過來睇吓，如果仲有胃口你哋就繼續食啦！」他其後打開外賣盒，意粉中出現一個異物。陳先生指，對方較早前於薩莉亞買外賣，惟其後卻發現意粉中有疑似動物屍體，遂折返餐廳投訴。

事件引來食客議論紛紛，陳先生指起初亦無為意異物為何。其後有清潔工經過，一口咬定異物為老鼠頭，「尖嘴、有眼、眼有毛毛」。陳先生再次查看後感不安，隨即付款離開，「真係無胃口，即刻去第二間餐廳飲番杯嘢飲先。」他指，餐廳職員見狀未有太大反應，只謂可作退款。該名食客同時致電食環署投訴，其後食環署人員亦到場處理事件。

陳先生指，過往較少到涉事餐廳進食，首次目擊如此情況發生，坦言「得人驚」。涉事餐廳今日如常營業，餐廳鄭經理表示，食環署已撿走異物檢驗，個案轉交食環署處理。現場所見，餐廳入座率不多，鄭經理指生意難免受事件影響。他指事後公司提醒職員「小心啲」，但不猜測異物來由，僅稱「個客離開過」。