疾響行動｜200警力大反黑　搗製毒及假鈔工場等　拘55人票控250人

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-03 07:07

過去兩日（4月1至2日）警方展開代號「疾響（DASHREBOUND）」行動，大規模打擊黑社會收入來源及遏止青少年罪行。旺角警區刑事調查隊、反黑組、重案組、情報組、特別職務隊、牌照課、雜項調查隊及機動部隊，動用200名警員，突擊搜查及巡查旺角區26個住宅、工廈及商業單位，破獲製毒、假鈔工場及無牌酒吧等，共拘捕37男18女（15至69歲），並票控超過250名涉嫌違反《預防及控制疾病規例》的人士。

行動中，包括搗破1個製毒工場、1個毒窟及1個製造偽鈔工場，11男4女（26至60歲）分涉「製毒」、「販毒」、「經營毒窟」、「製造偽製紙幣」及「行使偽製紙幣」被捕。案中所檢獲的毒品，包括約1公斤懷疑霹靂可卡因，約500克懷疑可卡因、約1.6公斤懷疑製毒原料及一批懷疑製毒工具，毒品總市值超過330萬港元；同時亦撿獲一套製造偽製紙幣工具，包括打印機。

另外，警方亦破獲3個色情光碟分銷中心及4間無牌按摩場所，檢獲一批按摩油、毛巾及約1.6萬隻色情光碟，市值約48萬港元。6男6女（36至60歲），分涉「管有淫褻物品以供發布」及「經營無牌按摩場所」被捕。

同時，警方發現6間夜總會、派對房間及無牌酒吧，在疫情下涉嫌違規營業，6名負責人涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所規例》（第599F章）被捕，其中1間無牌「樓上吧」，亦有12男4女涉嫌「無牌售賣酒類飲品」及「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕；至於6間場所內，250名顧客涉違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），遭到票控。