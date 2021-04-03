警新界北區打擊貨車超重　今年首季截獲370輛貨車　拘4司機

撰文： 鄧栢良 最後更新日期： 2021-04-03 08:43

新界北總區交通部為打擊貨車超重及載貨不穩等違例事項，今年第一季作出針對性部署及加強執法，警員在今年首三個月共截獲370輛懷疑超重貨車，當中包括178輛輕型貨車、182 輛中型貨車及10輛重型貨車。經調查後，警方就貨車懷疑超重拘捕4名司機，並就貨車超重及載貨不穩等違例事項發出202張定額罰款通知書及44張傳票，及向96位司機發出口頭警告。

警方提醒駕駛者，貨車超重會對輪胎構成沉重壓力，減低行駛中的車輛穩定性。超額的負載亦會影響車輛的制動系統，有可能危及其他道路使用者的安全，引致嚴重交通意外。警方會繼續關注貨車超重等違例行為並加強執法，以保障市民安全，並呼籲司機切勿以身試法。

根據《道路交通（交通管制）規例》（第374G章），任何人不得在道路上駕駛或使用，或致使或允許駕駛或使用貨車或特別用途車輛，而該貨車或特別用途車輛的負載，已使其車輛總重超過根據《道路交通（車輛登記及領牌）規例》（第374章）指定或被當作指定的許可車輛總重。

任何人無合理辯解而違反上述任何條文或規定，即屬犯罪，如屬首次被定罪，可處罰款5000元及監禁3個月，如屬第二次被定罪或隨後再被定罪，可處罰款1萬元及監禁6個月。