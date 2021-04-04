跨部門打擊違法營運娛樂場所拘2人票控22人　檢侵權卡拉OK系統

撰文： 張家豪 陳永武 最後更新日期： 2021-04-04 03:37

復活節長假期期間，警方聯同海關及食環署，為抗疫及打擊非法營運的表列場所，於昨晚（3日）於屯門區內進行跨部門聯合行動，突擊搜查屯門區內多個地點，成功搗破一間派對房間及一間樓上吧，拘捕2名處所負責人，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），他們將被檢控。另外，2２名在場內士則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，海關版權及商標科技罪案調查組高級調查主任蔡俊威指，香港海關透過情報分析及版權持有人協助下，在其中一個派對房間內，在業務過程中管有並使用預載有懷疑侵權歌曲的卡拉OK播放系統，涉嫌觸犯版權條例。根據調查顯示，該類型卡拉OK播放系統，預載有數萬首懷疑侵權歌曲，透過雲端下載，更能擴充到數十萬首歌曲。

行動中，海關人員在派對房間內檢獲一套有預載歌曲卡拉OＫ播放系統，拘捕一名41歲男店主。海關提醒所有營商人士，必須遵守版權條，在業務過程中管有並使用任何侵權歌曲，俱屬嚴重罪行，切勿以身試法。

屯門分區助理指揮官（行政）伍文慧指，警方會繼續聯同其他執法部門加強巡查，以及果斷執法，打擊所有非法活動。