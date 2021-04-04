警破歷來最大宗可卡因販毒案　搗毒品倉庫檢逾9億元毒品拉2男

撰文： 陳諾希 楊嘉朗 陳浠文 最後更新日期： 2021-04-04 12:36

警方日前進行一連串情報主導的打擊販毒活動，成功堵截大批毒品流入本港。於前日及昨日（2日及3日）在沙田區及秀茂坪區內兩宗販毒案件中，警方共檢獲706公斤、市值逾9.35億元可卡因，以及市值約1500萬元、29.4公斤的冰毒及海洛英磚。案件中3名年齡介乎19至61歲的男子被捕，他們分別被控一項販毒罪，並將於明（5日）在沙田裁判法院提堂。

4月2日及3日）在沙田區及秀茂坪區內兩宗販毒案件中，警方共檢獲706公斤、市值逾9.35億元可卡因，以及市值約1500萬元、29.4公斤的冰毒及海洛英磚。（陳浠文攝）

毒品調查科高級警司（行動）吳國章表示，毒品調查科人員早前根據線報，發現有本地販毒集團從海外將一大批可卡因毒品偷運到港，有人再租用工廈單位以及私人屋苑住宅作為毒品儲存及分銷中心。

經過深入調查，前日（2日）下午，毒品調查科人員採取行動，於火炭坳背灣街一幢工廈地下，截查一名正在離開的本地男子。探員在男子手推車上的5個紙箱，內藏共150塊、約重165公斤的可卡因磚。其後押解男子返回上址工廈的單位，再搜出一共450塊、約重495公斤的可卡因磚，部分毒品包裝附有李小龍肖像。此外，警方於現場檢取多個防水袋及尼龍袋。調查得知有部分毒品被移送到販毒集團的倉庫。

其後，探員隨即鎖定沙田崗背街一私人住宅，並進行埋伏。在（3日）清晨時分，於大廈外拘捕一名可疑男子，並將男子帶返到由他租用的單位，其間檢獲以同一形式包裝的42塊約重46.2公斤的可卡因磚。

以水路輾轉運港 暫存單位作分銷

吳續指，在國際物流物流業未成熟時，不法份子皆會透過水路偷運毒品來港。他相信，販毒集團利用水路將毒品運抵本港。吳又指，當日檢獲大量被沾濕的防水袋，加上現場所有可卡因磚均有膠紙封好，有部分可卡因磚亦浸過水的痕跡。故警方相信，這批毒品，由南美毒品原產地，輾轉透過遠洋船隻運到本港水域，再透過非法走私用快艇，偷運入境上岸，並暫存在工廈單位，私人住宅內，作日後分銷之用。警方需進一步調查毒品的流向，續調查販毒集團的主腦及其他成員。

行動中一共檢獲706公斤可卡因，市值逾9.35億元。而2名被捕人分別19歲姓陸及25歲姓李的本地男子，分別報稱送貨跟車及兼職舞台技術員，均為販毒集團成員。他們負責於工廈單位，將可卡因分拆收藏在紙箱內，再分批運送去其他細倉出貨，以降低風險。二人被通宵扣查，並分別會被暫控一項販毒罪，案件將於明（5日）在沙田裁判法院提堂。

安泰邨公屋作毒品儲存倉 警檢獲29.4公斤毒品

前日（2日）晚上，毒品調查科於秀茂坪安泰邨偵破另一宗利用公屋單位作毒品儲存倉的案件。毒品調查科警司（行動）鄒旺忠表示，探員在秀茂坪安泰邨一幢公屋大廈截查一名61歲本地男子，並在其身上搜出約1公斤冰毒。其後探員將男子帶回其公屋單位，搜出另外28公斤的冰毒及400克海洛英磚，同時檢獲一批毒品包裝工具。今次行動一共檢獲29.4公斤的毒品市值大約1500萬元。

鄒指出，該批冰毒以茶葉包裝作掩飾，與過往部份冰毒案相若，相信產地來自東南亞國家。至於入口途徑尚需要進一步調查。而此集團已運作一段時間，警方相信有部分毒品已經流入市面。

被捕男子報稱地盤工人，警方相信他在販毒集團旗下負責存貨及派貨。他將會被暫控一項販毒罪，於明（5日）在沙田裁判法院提堂。

毒品調查科總警司林敏嫻指，根據《2020世界毒品報告》，全球毒品使用及供應量均有上升趨勢。就可卡因而言，2020年本港執法機關一共檢獲1269公斤，是次所檢獲706公斤可卡因案件，除了超過本地單一宗可卡因案的紀錄外，檢獲量亦已經佔2020年全年度一半數量。