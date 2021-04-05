復活節長假警方打擊醉駕超速拘捕34人　17歲少年涉無牌駕駛斷正

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-05 12:28

為打擊酒後駕駛、超速駕駛及非法改裝車輛，新界南總區交通執行及管制組特遣隊人員於復活節及清明節長假期（4月2至5日）凌晨在各區進行大型執法行動，設置偵速路障及截查懷疑非法改裝車輛，共拘捕34名男子。

警方共要求2312名司機進行酒精呼氣測試，23名年齡介乎28至27歲本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕，當中包括兩人涉嫌「未能提供呼氣樣本」被捕。

兩名分別25及42歲男司機涉嫌「無牌駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕。兩名分別41及43歲男司機涉嫌「停牌期間駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕，另外3名年齡介乎28至41歲男司機涉嫌「駕駛未獲發牌車輛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕。3名年齡介乎28至55歲男司機被截查時被發現為通緝人士被捕。案件交由新界南總區交通部執行及管制組特遣隊跟進。

另外，警方於葵涌截查一輛可疑私家車，調查後發現17歲男司機無牌駕駛，該少年涉嫌「擅取交通工具」、「無牌駕駛」及「駕駛時未有第三者保險」被捕，案件交由葵青警區刑事調查隊第四隊跟進。

行動中，警方共向642名超速駕駛及不小心駕駛司機發出定額罰款通知書及傳票。此外，人員亦發現20輛私家車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，對其他道路使用者構成危險，涉事車輛已被扣查作進一步檢驗。此外，人員向19輛私家車車主發出缺點車輛報告，稍後會向涉案車主發出傳票。

警方呼籲駕駛人士，危險駕駛，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方會繼續在各區進行執法打擊酒後駕駛、非法賽車、非法改裝車輛及其他交通違例事項。透過嚴厲交通執法行動以確保道路暢通、保障市民安全及提高道路使用者的道路安全意識。