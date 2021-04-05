警沙田、屯門搗兩非法麻將賭檔　12人被捕兼違限聚令被票控

撰文： 楊婉婷 最後更新日期： 2021-04-05 20:54

屯門警區及沙田警區的特別職務隊人員，今日（5日）分別於區內進行打擊非法賭博行動，並搗破兩個非法麻將賭檔，合共拘捕12人，包括2名賭檔主持人。被捕人士分別涉嫌「管理賭博場所」、「在賭博場所內賭博」被捕，同時亦因違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）而被票控。

屯門警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查，今午約3時突擊搜查屯門鄉事會路一單位，搗破非法麻將賭檔，並拘捕7名本地男子，其中一名42歲姓陳男子涉嫌「管理賭博場所」；另外6名男子，年齡介乎24至51歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士同時涉嫌違反第599G章，人員已發出定額罰款告票。所有被捕人士現正被扣留調查。行動中，人員共檢獲2張電動麻將枱、10張麻將椅、4副麻將及約1,000元賭款。

另外，沙田警區特別職務隊人員今午亦於馬鞍山耀安邨耀華樓一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，拘捕54歲姓林本地女負責人，涉嫌「經營賭博場所」及違反第599G章被捕；另外1男3女，年齡介乎41至65歲，涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，亦同時涉嫌違反第599G章獲發出定額罰款通知書。警方檢獲2張電動麻雀枱、2副麻雀及約500元賭款。所有被捕人士現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，經營賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。

警方提醒市民，經營非法賭博場所及在非法場所內賭博均屬嚴重罪行。同時警方呼籲市民，在疫情期間，切勿聚集，並盡力配合政府做好防疫工作，以減低社區傳播風險。