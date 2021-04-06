警多區巡查食肆及娛樂場所　3名負責人被捕38人被票控

撰文： 鄧海興 最後更新日期： 2021-04-06 06:04

復活節假期期間，警方繼續在多區巡查娛樂場所。昨晚（5日）反黑組、重案組等部門，先後在灣仔、觀塘及尖沙咀，發現違規營業的酒吧、派對房間等，最少3名負責人被捕、1名負責人被票控；另亦有37人涉違「限聚令」或「口罩令」被票控。

昨晚約11時，灣仔警區反三合會行動組展開「五角（PENTAGON）」行動，發現謝斐道324至338某商廈一間「樓上吧」，晚上10時後仍違規營業。姓曾（36歲）男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）被捕，將被檢控；16男4女（26至49歲），則涉違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被票控。

另外，東九龍總區重案組聯同機動部隊人員，昨晚亦展開代號「勇爵（BRAVEDUKE）」行動，在觀塘成業街19至21號一工廈單位，發現一間違規營業的派對房間。姓李（27歲）男負責人，涉嫌違反第599F章被捕，正被扣查；6男7女（18至39歲），則涉違反「限聚令」被票控。

至於尖沙咀分區雜項調查隊聯同輔警、食物環境衞生署及衞生署控煙酒辦公室，則發現厚福街一間酒吧座位之間，少於1.5米距離。21歲男負責人涉嫌違反第599F章，人員將向他作出票控；另外，亞士厘道一間食肆晚上10時後違規營業，32歲女負責人涉嫌違反第599F章被捕。

行動中，人員亦發現2男2女（26至28歲）未有配戴口罩，他們涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599I章）被票控；而寶勒巷及赫德道兩間食肆內，2名分別發現30歲及40歲男子在禁煙區吸煙，他們涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》，人員向該他們發出定額罰款通知書。