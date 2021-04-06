復活節長假尾聲　警沙田區打擊違泊　2個月發出逾4萬張「牛肉乾」

撰文： 陳諾希 郭倩雯 最後更新日期： 2021-04-06 14:55

復活節及清明節5日長假期，今日（6日）來到尾聲，連日來街上人頭湧湧，人多車多。今日下午警方流動攝錄隊人員，於沙田正街近沙田廣場對開進行執法行動，打擊造成道路阻塞的行車違例行動。警方指今年2月至今，沙田警區發出逾4萬張告票，透過流動攝錄隊發出的告票亦逾500張。

復活節長假尾聲，今（6日）下午警員在沙田區進行打擊違泊行動。（郭倩雯攝）

警方指，現正進行一個全港性的執法行動，主要在交通黑點打擊違例行車事項，針對構成道路安全問題或嚴重阻塞的車輛，以應付區內交通擠塞的問題。署理沙田警區行動主任總督察高濬指，警方會調派流動攝錄隊進行錄影搜證。由今年2月至今，沙田警區發出逾4萬張告票，透過流動攝錄隊發出的告票亦逾500張。高濬強調，警方會多次票控持續違例的車輛，甚至拖走相關車輛，警方行動仍在進行。他提醒所有駕駛者切身勿胡亂停泊，免危及道路安全。

警方指，自2019年第二季已全面採用流動攝錄隊打擊違泊。2019年及2020年，警方分別發出5083張及11459張「牛肉乾」。高濬補充，由於流動攝錄隊採取非截停及不定時方式執法，故流動攝錄隊執法時可避免到執法時的衝突，同時可加強錄影搜證，提升執法成功率。