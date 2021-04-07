12歲女遭掌摑欺凌　恐嚇不准求救　機警父親手機App追蹤位置救人

撰文： 蔡正邦 鄧栢良 最後更新日期： 2021-04-07 16:53

12歲女童在彩虹邨遭人淋啤酒、掌摑欺淩，遇襲期間雖然接到父親來電，但在施襲者恐嚇下被迫「扮鎮定」，未敢求救。猶幸機警的父親憑著手機社交app追蹤到女兒的位置，即時趕往現場救女。女童的父親今日（7日）更重返彩虹邨嘗試尋找真兇，他受訪時表示，過去多年教女「只鬧不打」，坦言：「自己都不捨得（打）。」，直斥施襲者欺負12歲女童，行為過分。

女童父親今午重返彩虹邨嘗試尋找背囊及施襲者。（蔡正邦攝）

遇襲12歲姓曾女童今日留家休息，其父受訪時表示，昨晚女兒與兩名朋友原本在啟晴邨談天，隨後其中一友人稱有另一批朋友在彩虹邨飲酒閒聊，「但有啤酒飲唔哂」，遂提議一同前往飲酒。三人到達彩虹邨後，其女兒疑因瑣事與人發生爭執遭2女1男襲擊，被人用啤酒淋向頭部及掌摑。據知，涉案男女年齡介乎17至20歲，案發時身穿黑色上衣。

曾父指，女兒出門前承諾晚上11時歸家，並約定「遲到下次無得出街」。惟直至晚上11時20分仍未見女兒蹤影，他遂以手機社交應用程式Zenly 追蹤到女兒正身處彩虹邨，並致電女兒。當時透過視象通話，他發現女兒面部有少許紅腫，身後的背景疑似是停車場，於是趕往彩虹邨。他抵達現場後，該群疑似施襲的男女隨即四散。

現場位置是其中一個案發地點。（蔡正邦攝）

為何女童與父親通話時沒有求救？原來施襲者曾要求女童「扮鎮定」，更恐嚇道：「如果你叫老豆嚟，就用腳踢你。」曾父不值施襲者所為，直斥：「12歲（小朋友）嗌交，你搵個18歲嘅嚟打個12歲？做老豆點忍啊？」他指，父女關係一直良好，過去多年教女亦「只鬧不打」，坦言：「自己都不捨得（打），我都心痛。」他稱女兒經過事件後經一事長一智，「阿女都自己喊住話以後唔出夜街，話驚話未試過咁。」

由於女童遇襲期間失去一個背囊，內藏400元現金、學生證及一張八達通卡，曾父今日正午時分重返彩虹邨嘗試尋找背囊及施襲者，「警察搵慢啲，我自己搵會快啲」。他指事發後，女兒的朋友疑擔心牽涉其中，已經刪除了資料，故現時少了線索。

應用程式Zenly可以實時追蹤朋友的實時位置。

社交應用程式Zenly可以實時追蹤朋友的實時位置，以及得知朋友的手機電量，甚至可以顯示朋友所在地的天氣，而且亦有聊天功能。