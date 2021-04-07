機場CID疑召妓被斷正揭集體「蛇王」　同隊4人調軍裝接受紀律覆檢

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-07 21:29

機場警區刑事調查隊被揭集體「蛇王」。一名男CID疑去年8月於當值時間在油麻地一間賓館召妓，碰巧遇上同僚查牌，東窗事發。事件又踢爆同隊其餘其他人懷疑集體「蛇王」。消息指，該隊3男1女的警務人員，現時正接受內部紀律覆檢，已被調配到軍裝部門工作。

消息指，去年8月，油尖警區人員於區內查牌掃黃，於某日下午5時許掩至一間賓館搜查時，於其中一房間內發現一對男女，經調查後發現男子為機場警區CID，而女子則是雙程證來港人士，不排除兩人當時正進行不道德交易。警方進一步調查後，發現該名男警被發現時是剛下班時間，他理應在東涌放工，卻已身處油麻地，懷疑有人當值時「吞泡」，追查後又揭發與他同隊的另外2男1女同僚亦集體「蛇王」。

據了解，新界南總區刑事部立即徹查事件，正調查涉事4名警務人士於事發當日身處的地方、是否有人遲到早走或擅離職守，以及該名男警被發現時是否正進行不道德交易。涉事4人現正接受內部紀律覆檢，並已被調配到軍裝部門工作，一旦調查後發現4人有違規行為，一般懲處是扣除薪酬，發警告，訓斥等。消息指暫未有人因事件被捕。

警方表示，4名駐守機場警區刑事部警務人員涉嫌於2020年8月中旬當值期間擅離職守，有關案件現正由新界南總區刑事部跟進調查。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。