網傳PTU警車車長疑瞓覺　市民敲門叫醒稱投訴　被要求出示身份證

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-07 22:54

網上流傳PTU警車車長疑在車內睡覺「蛇王」，途經市民影相拍片，更敲門叫醒車長，對方被聲響嚇至彈起。雙方言語間甚有火藥味，市民多次質問他是否在睡覺，車長未有理會，反問﹕「你拍架車做乜嘢！」市民之後讀出車長的警員編號，對方亦多番要求他出示身份證以作紀錄，他質疑是「發爛渣」，更直言會向警方投訴車長於當值時間偷懶。上傳影片者又留言稱，今次是第二次目擊該名車長懷疑睡覺。根據《警察 ( 紀律 ) 規例》，當值時睡覺屬於違紀行為。 警方表示，已知悉有關事件，正跟進調查。警隊非常重視人員的操守，定必嚴正處理。

影片及照片懷疑拍攝於觀塘興業街興業中心對開。相中一輛東九龍警察機動部隊的車輛停泊在路邊，而司機位有一名戴太陽眼鏡及口罩的男警務人員，他將座椅的椅背向後仰，並翹起雙手，未知是否正在睡覺或閉目養神。

而片段可見，一名男子舉機拍攝及趨近警車司機位，當時該名男警未有意識到有人靠近。拍片男隨即敲打司機位車門，男警疑被聲響嚇一跳，立即拉開車窗問拍片男﹕「咩事?」。對方多次質問他是否正在睡覺，惟男警未有正面回應，並著拍片男不要再拍打車身。拍片男接着讀出男警的警員編號，男警即喝令﹕「你攞張身份證出嚟，我擇低你身份證先！」

男警多次要求拍片男出示身份證，惟對方質疑他「發爛渣」，並解釋拍車原因﹕「我作為市民，我見到個公職人員係度偷懶，我就敲一敲門提醒返公職人員係要做嘢嘅，所以我拍一拍車。」又直言會投訴該名男警。影片中未見男警下車索取其身份證，而上傳影片者亦未有交代結果。

翻查資料，過去亦曾有警務人員被指於當值期間在車內睡覺。2018年10月，有市民於葵涌一個停車場發現一輛警車正在停泊，發現車上有兩名軍裝警員倒頭大睡。當時警方回覆指非常重視人員的紀律，定必嚴正處理。根據《警察 ( 紀律 ) 規例》，當值時睡覺屬於違紀行為。