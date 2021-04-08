網傳城巴女車長趁停紅燈玩抖音　城巴稱跟進調査

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-08 16:43

內地影音社交平台抖音（TikTok）近年大受歡迎，劉德華及陳迅奕都相繼進駐「吸粉」，近日網上流傳一段短片，一名疑為城巴女車長趁巴士停紅燈時，「擺甫士」自拍，並拍攝八達通收費系統及軚盤等駕駛室裝置。女車長懷疑駕駛時玩電話的行徑，被網民質疑不顧乘客安全。城巴發言人表示，公司一向會就各項需要跟進的事項作出調查，並會按照內部守則處理。

涉事片段約長14秒，據片段顯示，拍攝時間為去年10月26日下午2時45分，涉事巴士路線為往來華貴邨至銅鑼灣的72線城巴。片段中，一名身穿城巴制服女車長，坐在駕駛位置，望向手機螢幕「擺甫士」自拍，其後將鏡頭轉向拍攝收銀機、八達通收費系統、軚盤等駕駛室裝置，而透過擋風玻璃清晰可見巴士正在馬路上等候紅燈。該名女車長駕駛期間玩手機，又佩戴智能手錶，被質疑未有顧及乘客安全。

城巴發言人表示，城巴不准許車長於駕駛巴士期間使用流動電子裝置，以確保各道路使用者的安全。公司一向會就各項需要跟進的事項作出調查，並會按照內部守則處理。

去年9月亦流傳一段一名身穿九巴車長制服的疑似女車長，於車廂下層扭腰擺動跳舞拍片玩「抖音」。 當時九巴回覆傳媒查詢指，一直支持員工的工作與生活平衡，在不影響行車安全和執勤表現下，鼓勵同事在工餘時間多進行有益身心的文康活動，追尋夢想。