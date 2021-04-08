海關檢「阿布泰」近百萬貨包括沐浴露、清潔劑　被指無貼警告標籤

撰文： 魯嘉裕 最後更新日期： 2021-04-08 23:27

「黃店」阿布泰國生活百貨今日（8日）晚上於Facebook專頁表示，被海關以消費品安全條例，於全港26間門市及倉庫檢取市值近百萬的貨品，及拘捕相關職員，指涉及多款泰國產品無根據法例貼上足夠標籤提醒消費者小心使用。阿布泰國生活百貨於帖文中指，對海關執法程序感到詫異及無奈，連倉庫內未送出門市的產品都被檢取，又稱多款產品將會停售。

阿布泰國生活百貨於Facebook專頁指，被海關以消費品安全條例檢取市值近百萬的貨品。（阿布泰國生活百貨Facebook專頁圖片）

海關晚上發新聞稿指，今日（8日）於一間連鎖零售店集團多個處所檢獲一批共12款懷疑違規沐浴露、家居清潔劑和衣物漂白劑，涉案貨品包裝上的產品資料均沒有就安全存放、使用、耗用或處置標示雙語警告或警誡字句，涉嫌違反《消費品安全條例》的附屬法例《消費品安全規例》。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

稱被誣衊「打壓」 譴責指控失實

海關又表示，對於有人惡意誣衊海關，指稱對案中商戶所採取的執法行動為「打壓」，強烈譴責有關失實指控，稱將於明日（9日）發出新聞公告講述案件詳情，並提醒市民留意涉嫌違規產品，以保障公眾利益。

阿布泰國生活百貨今日（8日）晚上於Facebook專頁表示，被海關以消費品安全條例，懷疑多款泰國產品沒有根據法例，貼上足夠標籤提醒消費者小心使用，於全港26間門市及倉庫檢取市值近百萬貨品，又到辦公室拘捕相關負責職員。阿布泰國生活百貨於帖文中指，對海關執法程序感到詫異及無奈，稱海關動員過百名貿易管制處人員，「做錯，我們會認，我們會改，會做得更好。但有必要連倉庫裡未送出門市的產品都檢取嗎？」。

帖文中又指阿布泰明天（9日）起會舉辦一年一度潑水節感謝禮，鑑於有大批產品被檢取，多款產品會停售，又指面對檢控程序極端，「可能，就是因為阿布泰國生活百貨自創立以來，一直都披上了色彩，但現實在這香港，誰會沒有色彩？」《香港01》正向海關查詢事件。