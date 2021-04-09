流動錄影打擊違例泊車行動　警油尖區發逾千張「牛肉乾」拖走2車

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-09 10:45

油尖警區昨日（8日）進行代號「動天」（MOVESKY）的打擊違例泊車行動，打擊區內違例泊車黑點。行動期間，人員共發出1,061張定額罰款通知書及拖走兩輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。（警方提供）

油尖警區昨日（8日）進行代號「動天」（MOVESKY）的打擊違例泊車行動，打擊區內違例泊車黑點。行動期間，人員共發出1,061張定額罰款通知書及拖走兩輛對交通造成嚴重阻塞的車輛。

除此之外，警方於區內各交通黑點進行流動錄影執法行動，重點打擊司機阻塞交通的違例行為，期間共攝錄得67輛違例車輛。警方表示，重點交通執法將會於油尖警區內持續進行，除了不作任何警告情況下票控違泊人士，亦會以在無預先警告及通知情況下拖走無人看守及於道路上造成嚴重阻塞的車輛。

此外，為了增強執法效能及靈活性，油尖警區擴展流動錄影執法以打擊違例泊車，於區內各黑點，包括油麻地上海街、新填地街果欄一帶及尖沙咀廣東道等街道進行流動錄影執法。

今年1月至3月期間，油尖警區共發出近47,966張定額罰款告票，及攝錄得2,365宗司機違例事項，希望藉此改變駕駛者可能引致交通意外的不良行為。警方呼籲駕駛人士遵守交通規則，切勿因一時之便違例停泊車輛。