警方白石角宣揚防止殘酷對待動物訊息　「守護之星」警犬出更參與

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-11 19:56

針對本港近日發生多宗懷疑毒害動物案件，警方「動物守護．社區大使」計劃展開一連串「全城守護．打擊毒害動物大行動」，活動最後一站於今日（11日）下午在白石角海濱長廊（大埔段）舉行。作為「守護之星」的警犬Sunny，以及另一隻警犬Loly亦到場支持參與。

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新界北總區防止罪案辦公室人員、大埔區滅罪委員會主席李細燕女士BBS JP、「動物守護．社區大使」計劃領袖及大使、警犬隊、嶺南大學持續進修學院青年義工、愛護動物協會人員於現場派發宣傳單張，與市民分享照顧寵物資訊。人員亦派發動物守護紀念品及送出動物汽球，吸引不少寵物主人及小朋友參與「全城守護．打擊毒害動物大行動」。

人員向公眾進行宣傳及教育工作，宣揚防止殘酷對待動物的訊息、提醒主人帶寵物外出時需注意的事項，期望在社區層面從教育、宣傳、調查及情報搜集四個方向凝聚愛護動物人士的力量，提高公眾防止殘酷對待動物的意識，鼓勵市民及時舉報，並將相關情報交由動物罪案警察專隊作深入分析及跟進。

根據香港法例第169章《防止殘酷對待動物條例》第3條，殘酷對待動物的最高刑罰為罰款20萬港元及監禁3年。警隊將會繼續與社區各持份者一同合作，並與市民攜手一同愛護動物，尊重生命。