觀塘工廈半百賭客聚賭　28歲男警斷正　涉經營非法賭檔被捕將停職

撰文： 李穎霖 最後更新日期： 2021-04-11 23:20

深水埗警區軍裝巡邏小隊一名28歲男警涉嫌經營非法賭檔被捕，他將會被停職及保釋候查。據了解，被捕男警駐守深水埗警區長沙灣軍裝巡邏小隊，早前調任刑事調查隊，惟近日當值期間，經常鬼祟打電話及打瞌睡，露出馬腳，其上司認為有可疑，遂上報事件，深水埗警區重案組加入調查，揭發該男警涉嫌租用觀塘工廈單位經營非法賭檔，疑有聘請女子做「陪坐」，遂將男警調回軍裝巡邏小隊。西九龍總區重案組接手調查，「跨區」到觀塘展開執法行動，人員登樓突擊搜查，場內主要玩德州撲克，並有4張撲克桌及1張麻將桌。行動中共拘捕65人，包括該名男警，另有57人為賭客。

警方昨日突擊搜查觀塘道404號時運工廈大廈樓上一單位，揭為非法賭檔，並拘捕一名28歲男警涉嫌經營非法賭博場所。（余睿菁攝）

警方表示，近日發現一名警務人員涉嫌參與經營非法賭博場所，經主動調查後，於昨日（10日）凌晨約零時30分突擊搜查觀塘道404號一單位，搗破一個懷疑非法賭檔，現場有逾半百賭徒聚賭。

人員於單位內拘捕3名年齡介乎23至29歲的本地男子，涉嫌「經營賭博場所」被捕，包括一名男警務人員。另外有1男4女，年齡介乎18至35歲，涉嫌「協助經營賭博場所」被捕。47男10女，年齡介乎18至54歲，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章），人員已向他們作出拘捕或票控。行動中，人員檢獲20副啤牌、面值約12萬元的籌碼、現金約48萬元及一批賭具。案件交由西九龍總區重案組人員跟進。

被捕的28歲男警員獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到，並將會被停職。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍及姑息，定必嚴正處理，進行刑事調查及紀律覆檢。