4漢闖大紀元印刷廠　揮鐵錘毀印刷機　大紀元、記協發聲明譴責

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-12 21:10

承印《大紀元時報》、位於荃灣一間印刷廠今（12日）凌晨遭4名大漢硬闖刑事毀壞，以鐵錘擊毀印刷機及多個電腦螢幕後，大撒石屎碎石，荃灣警區反黑組正進查調查，暫時未有人被捕。香港大紀元發聲明稱印刷廠近年五度被破壞，發言人稱作為獨立媒體會繼續堅持。香港記者協會亦發聲明強烈譴責針對傳媒的破壞行為。

4名男子闖入承印《大紀元時報》的印刷廠毀懷印刷機及電腦螢幕。（《大紀元時報》片段截圖）

4名男子闖入承印《大紀元時報》的印刷廠毀懷印刷機及電腦螢幕。（《大紀元時報》片段截圖）

4名男子闖入承印《大紀元時報》的印刷廠毀懷印刷機及電腦螢幕。（《大紀元時報》片段截圖）

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根據《大紀元時報》公開的閉路電視片段，事發凌晨4時許，4名男子闖入位於荃灣、承印該報的新時代印刷廠，隨即關上閘門，並手持大鐵錘擊打一部印刷機，其中一名歹徒更將一袋石屎碎石撒向印刷機，其後他們又毀壞5個電腦螢幕，現場一片狼藉。

據報歹徒得手後乘一輛白色私家車離開，警方接報到場調查，事件中無人受傷，將案件列刑事毀壞處理，暫時未有人被捕，交由荃灣警區反三合會行動組跟進。

香港大紀元發表聲明譴責暴力，稱該印刷廠近年五度被破壞，對上一次是2019年11月19日反條例運動期間，同樣是4名歹徒闖入並縱火，火勢被員工及時撲滅，未造成重大損失。香港大紀元稱，「繼續秉承初衷，為維護香港自由大聲疾呼，不曾退縮。」

香港大紀元發言人吳雪兒表示，遭刑事毀壞的印刷廠承印香港大紀元報紙多年，自2006年印刷廠剛成立已遭刑事毀壞，前年又被人燒廠，每次遇事均為報警，惟至今未有查獲疑犯。雖然屢遇刑毀事件，但吳指，大紀元會繼續堅持，「為獨立媒體不願意發生呢啲事，都發生咗只可以面對，好似香港人咁。」

香港記者協會發聲明強烈譴責針對傳媒的破壞行為，要求有關人士停止暴力行為，亦要求警方嚴肅調查及跟進。