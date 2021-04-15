【奪命工傷】600公斤鐵板砸頭亡　54歲男工遺妻兒

撰文： 黎靜珊 最後更新日期： 2021-04-15 13:37

啟德郵輪碼頭一地盤昨發生奪命意外，54歲姓梁男工人吊運600公斤重鐵板時，捆綁鐵板的鐵鍊突然鬆脫，6塊鐵板墜下擊中男工。工人當場昏迷，急送觀塘聯合醫院搶救終告不治。死者親弟昨日起陪伴遺孀四處奔波，周旋於發展商、警方等群體之間，今日（15日）早到富山殮房認屍，心情哀傷稱：「幫手？梗係啦嗰個阿哥嚟！」兄長意外離世的消息未敢與住院母親透露，亦督促姪子如常回校讀書。

死者梁嘉健（54歲），與妻子育有一名讀中一的兒子。工業意外奪去好丈夫、好爸爸的性命，死者親弟一整天陪伴遺孀四處奔波，周旋於發展商、警方等群體之間，今日（15日）早上到富山殮房認屍，心情哀傷稱：「幫手？梗係啦嗰個阿哥嚟！」兄長意外離世的消息未敢與住院母親透露，亦督促姪子如常回校讀書。

梁嘉健妹夫亦指，昨日梁的兒子有到醫院送別父親，兒子今日照常上學，不想影響學業。而昨晚承建商新鴻基地產有派人送上果籃及登記資料，但未知賠償具體方案。據悉梁嘉健從事地盤工多年，負責吊臂工作，剛從另一地盤調到涉事地盤，屬公司工。

新地發言人表示，死者為地盤分判商的吊運訊號員。新地對意外感到非常難過，向死者家屬致以深切慰問，會全力協助死者家人渡過難關及發放恩恤金。 新地亦會全力協助警方和勞工處的調查。勞工處表示，接報後已即時派員到現場，現正調查意外原因。