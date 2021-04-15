大埔的士疑收掣不及輾斃流浪狗　事後涉不顧而去

撰文： 黃廸雯 最後更新日期： 2021-04-15 23:50

今（15日）晚上約7時，大埔汀麗路食環署大埔車廠對開，一輛新界的士疑輾過流浪狗隻後不顧而去，狗狗最終傷重死亡。有尾隨的司機拍攝到意外經過，於狗義工協助下公開片段，斥責涉事司機冷血及不負責任。 協助街坊處理事件的大埔區議員何偉霖表示，得悉意外後趕往現場。當時狗狗已經幾乎斷氣，並吐出大量血跡。其後有數隻流浪狗上前查看同伴情況，場面令人心酸。何議員指，片主及狗義工對於事件感到非常憤怒，會要求有關部門跟進事件。

片段顯示，事發時該輛新界的士沿大埔汀麗路行駛，至食環署大埔車廠對開時緊急剎車，閃避一隻流浪狗。狗狗從的士左邊車頭步出，兩者擦身而過，情況險象環生。約10秒後，另一隻狗突然從行人路跑出馬路，的士懷疑收掣不及輾過流浪狗，其時有途人目擊事發經過不禁側目。惟片段所見，涉事的士未有停車，尾隨車輛隨即扭軚閃避並停下。

大埔區議員何偉霖表示，隨即收到尾隨車主求助，趕往現場後發現被撞流浪狗已經幾乎斷氣，並吐出大量血跡，有同伴圍繞其身旁，場面令人心酸。流浪狗最終傷重不治，何偉霖聯絡毛孩關愛組文哥接走已去世狗狗。何偉霖指，流浪狗屬附近南坑村村民放養，現場一名老翁指平日由他負責餵飼流浪狗。

何偉霖坦言，車cam片主及狗義工對事件感到很憤怒，認為的士司機不顧而去非常冷血及不負責任。他指會聯同義工舉報事件，要求有關部門跟進。早前政府公布修訂《2021年道路交通（修訂）條例草案》，規定司機須在撞倒貓隻或狗隻時停車，違例者最高可處罰款1.5萬元和監禁12個月。