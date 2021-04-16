假冒銀行職員提供低息貸款　14名男女遭騙約52萬元　32歲男被捕

撰文： 彭愷欣 馮國良 最後更新日期： 2021-04-16 16:46

警方偵破14宗低息貸款騙案，涉及騙款約為52萬元，拘捕一名32歲男子。案中有9名男受害人及5名女受害人，年齡介乎22歲至70歲，職業包括家庭主婦、清潔工人、廚師等，單一最大損失金額約為12萬元。

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騙徒於去年10月至今年4月期間，假冒銀行職員，隨機致電受害人，以極低息貸款優惠吸引事主借貸，事主若答應，騙徒會要求他以WhatsApp提供入息證明及個人資料，其後要求事主提供「保證金」作為資產證明，再相約他們與假扮的職員見面，以現金交收，金額由約1萬至10萬不等。會面期間，騙徒會要求事主提供虛假協議，以提高可信性，收到保證金後騙徒便會失去聯絡，受害人始知被騙。

警方經深入調查及翻看閉路電視，新界南總區重案組鎖定一名男子。本周三（14日）早上，當疑犯在黃大仙約見一面40歲女子交「保證金」時，警方隨即上前將他拘捕，於他身上起回2.6萬元贓款，及檢取一份虛假貸款協調議書。32歲被捕男子姓陳，報稱為裝修工人，被捕男子已獲准保釋候查，須於4月中旬向警方報到。案件仍在調查中，不排除再有人被捕。

串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年，市民切勿以身試法。此外，警方呼籲，如市民接獲一些來歷不名的推銷電話，一定要核實對方的身份，以免墮入騙案。如有任何懷疑，請致電「防騙易」熱線18222查詢。