趁假期租賓館為同鄉無牌整牙　入境處拘4印尼外傭

撰文： 黃廸雯 最後更新日期： 2021-04-16 19:41

有外傭趁假日租用賓館，透過Youtube自學牙醫技術，無牌為同鄉提供洗牙、整牙、補牙、箍牙等服務。入境處昨（15日）起一連兩日，拘捕4名印尼籍外傭涉嫌無牌牙醫工作。 入境處經調查後，證實4人並無接受過正式牙醫訓練，亦不是香港註冊牙醫。4名被捕人年齡介乎31至35歲，其中一人已在香港從事外傭工作達10年。入境處不排除稍後有更多人士被捕。

較早前入境處收到舉報，指有外傭租用旺角區一間賓館，逢假期無牌為同鄉提供牙科服務，包括洗牙、整牙、補牙、箍牙等服務，收費200元至2000元不等。入境處境調查後，成功鎖定相關人士，分別於4人的外傭合約住所將她們拘捕。人員檢獲卡片、手機、行醫帳簿、租用賓館租約等。調查相信有關合約僱主及賓館對外傭行醫並不知情。

劉永基指，4名外傭分工仔細，其中一人負責提供牙醫服務，兩人則以學徒身分，為顧客提供牙醫服務，最後一人則負責接待顧客。他們以Facebook及Instagram直播吸引同鄉光顧，由於收費較香港註冊牙醫便宜，因此吸引不少同鄉光顧。

劉永基指，4人從事無牌牙醫約1年，若以每日招待30至50名顧客計算，單日營業額可達萬元，收入可觀。劉永基透露，市民舉報時的提供資料不多，導致調查困難，加上早前曾有報道案件，涉案人士隨即已暫停有關牙醫服務，入境處未能得悉外傭行醫時的衛生情況，呼籲曾光顧的市民若身體不適，應盡快求醫。

入境處提醒，違反逗留條件、未經註冊從事執業牙醫，案件轉介有關部門跟進。劉永基指，疫情期間無牌牙醫令光顧市民的健康受威脅，提醒僱主及外傭合約訂明外傭只可為僱主從事家務工作，任何人違反逗留條件，被檢控最高可被罰款5萬元及監禁2年，協助教唆者亦同罪。