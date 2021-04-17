幫手搵人｜熱愛行山24歲女子石樂蕎杳無音訊　家人報警及網上尋人

撰文： 鄧海興 最後更新日期： 2021-04-17 04:37

平日熱愛行山的24歲女子石樂蕎（Dawn），前日（15日）離開位於石硤尾的住所後，便音訊全無。家人發現其行山鞋、風褸及背囊均不知所終，懷疑她前往行山後失蹤，擔心其安危下，決定報警求助，並在網上發帖尋人。 Dawn的胞姊Sophie接受《香港01》記者訪問時指，與妹妹相熟的舊同學，均沒有與她行山；而Dawn最後閱讀WhatsApp訊息的時間為前日下午4時49分，多番致電其手機，亦仍能接通，近日亦無異樣或透露不開心，故家人十分擔憂，盼警方及市民能提供協助，「除咗報警同上網搵，我都唔知可以再做啲咩‥‥‥」

Dawn高約1.67米、身材瘦削、蓄金色短髪，任職西廚，與胞姊Sophie及父母，一家四口居於石硤尾南山邨。據了解，Dawn熱愛遠足，不時與舊同學及朋友行山。前日早上約10時，父母外出時，Dawn仍在家中，亦有表示當晚不在家晚飯；至下午約3時45分，父母回家時，Dawn已離家，此後家人多番致電及WhatsApp她，亦不獲回覆，最後顯示為「藍剔」的訊息，為當日下午4時49分。

胞姊Sophie表示，妹妹的行山鞋、風褸及背囊均不知所終，故家人懷疑她前往行山後失蹤，惟現階段仍屬猜測，「佢（Dawn）周圍都會行，唔知會行邊度，搵過晒啲舊同學，都話冇同佢去。」Sophie又指，妹妹近日並無異樣或透露有任何不開心，一家人感情亦要好，妹妹最後顯示為已閱讀的訊息，也是父親的關愛，「平時爸爸會習慣問佢使唔使買嘢食，嗰個訊息都一樣！」

由於家人遍獲無果，事後已經報警求助，並在網上發帖尋人，盼盡快尋回阿Dawn，「佢（Dawn）電話仲通，唔知警方會唔會有咩方法搵到佢個位置，除咗報警同上網搵，我都唔知可以再做啲咩‥‥‥希望喺佢電話冇電前會搵到佢！」