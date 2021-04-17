限聚令｜警多區搗違規酒吧及派對房間　5負責人被捕　80人被票控

撰文： 鄧海興 最後更新日期： 2021-04-17 06:43

警方繼續大力巡查娛樂場所。昨（16日）晚約11時，灣仔警區反黑組、港島總區反黑組聯同機動部隊人員，展開代號「犁庭掃穴（LEVINGTON）」行動，在駱克道353號某商廈，發現一間酒吧在晚上10時後違規營業。姓曾（31歲）男負責人，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章），將被檢控；2男3女（25至38歲），則涉違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）被票控。 另外，西區警區雜項調查隊和特別職務隊、聯同機動部隊人員，今日（17日）凌晨零時進行聯合行動，在威利麻街6號和德輔道西1號兩個單位，搗破涉違規營業的派對房間。2名分別姓張（26歲）及姓樊（47歲）男負責人，涉嫌違反第599F章被捕，正被扣查；34男29女（23至49歲），則涉違「限聚令」被票控。

而今日凌晨約零時半，青衣分區雜項調查隊，則在葵涌葵德街一工廈，搗破一間無牌酒吧，檢獲14瓶酒及罐裝啤酒、2副麻雀、籌碼及3套影音器材，總值約2萬元。2名分別姓吳（23歲）及姓林（22歲）負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反第599F章被捕，正被扣查；9男3女（15至28歲），則涉違反「限聚令」被票控。

警方表示，行動中發現有人為了掩人耳目，在單位的四周加裝隔音棉；並在單位的出入口鐵門，額外裝上門鎖。萬一發生火警，後果將不堪設想。