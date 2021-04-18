24歲女子石樂蕎失蹤三日　消防飛鵝山尋獲物品　證非屍體

撰文： 黎靜珊 鄧詠中 蔡正邦 最後更新日期： 2021-04-18 16:55

24歲女子石樂蕎（Dawn）周四（15日）離家後不知所終，家人在電腦發現她曾搜尋有關飛鵝山自殺崖的行山路線，懷疑她前往該處行山。行山人士由昨晚起自發前往飛鵝山搜索，在鵝肚棧道先後找到懷疑屬於Dawn的漁夫帽和行山鞋，兩件物件相隔大約20米。警方、消防、義務搜索隊通宵搜救，飛行服務隊直升機在上空盤旋。 據了解，消防員今晨於山上找到一具疑似屍體 ，但未能接觸證實身份，警方趕往現場調查。經一輪搜索後確定該物體只是背囊及風褸，並不是屍體，搜救行動繼續。

消防員到棧道搜索。（義務搜救隊圖片）

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失蹤女子資料： 姓名：石樂蕎（Dawn） 年齡：24歲 身形：高約1.68米、中等身材，長面型，黃皮膚及蓄啡色及肩直髮 最後露面衣著：深綠色外褸、青色背包、Salomon行山鞋

▼▼警方、消防、義務搜索隊通宵搜救▼▼

24歲女子石樂蕎（Dawn）懷疑在飛鵝山自殺崖失蹤，有行山人士昨（17日）晚7時許分享於飛鵝山行山時，在鵝肚棧道發現一頂漁夫帽，顏色及款式與Dawn擁有的漁夫帽甚為相似，其胞姐知悉後檢查Dawn的衣物，亦未見該頂漁夫帽，懷疑山上漁夫帽屬Dawn所有。今日（18日）凌晨2時許，有義務搜索隊於山上發現一隻藍色行山鞋，發現位置與早前發現懷疑屬於Dawn的漁夫帽相隔約20米。

就照片所示，行山鞋帶有泥垢，鞋帶略為鬆開，未知是自行除下，抑或衝力太大甩脫。從家人此前發放的照片所見，事主有一對款式相似的行山鞋，懷疑尋獲的行山鞋屬於Dawn。

多個部門及義務搜索隊在現場徹夜進行陸空搜救，至周日（18日）清晨6時許，政府飛行服務隊直升機再度在飛鵝山自殺崖一帶進行搜索，惟未有發現。Dawn的表姐與警方失蹤人口調查組人員，在飛霞路等候消息。

搜救人員兵分三路 直升機高空搜索

上午8時許，現場傳出消防員尋獲一具疑似屍體的消息，消防呼籲協助搜救的行山人士下山，義務搜索隊陸續離開。消防、警方、政府飛行服務隊及民安隊展開陸空搜索，直升機曾接載數名消防員前往找到漁夫帽的鵝肚棧道附近降落。而消防處動用攀山拯救專隊、高空拯救專隊、拯救犬及無人機協助搜救，他們分為三隊，分別負責在險要山坡游繩而下、帶同拯救犬在一般路徑、叢林之內進行搜救。

Dawn胞姊其後亦在facebook表示，飛鵝山上有警察、消防、民安隊、義工隊多隊人士搜救，呼籲未上山的人士不用上山，以免有危險以及影響搜救進度。

現場傳出尋獲屍體 證實為背囊、風褸

至上午10時許，現場再度傳出消防於山上找到一具疑似屍體的消息，但由於未能接觸，無法證實身份。義務搜索隊表示當時聽到吹笛呼救聲，半小時後，警方機動部隊等人員上山。經一輪搜索後，拯救人員確定該物體只是背囊及風褸，並不是屍體，搜救行動繼續。義務搜索隊指背囊及風褸疑不屬於失蹤女子。

消防、警方舉行記者會交代案情，指目前尋獲屬於石的帽及行山鞋，正分三路繼續搜索。警方透過電訊公司得知石女電話最後位置發射站，在太子道東714號捷景工業大廈，會循飛鵝山及太子道東工廈兩個方向繼續調查，石女沒有出入境或醫院紀錄，目前為止「（石樂蕎）人喺邊仲係一個謎。」。消防並呼籲市民勿再上山搜索，因現場山勢險要，亦不要再使用航拍機。

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義務搜救隊謝先生表示昨晚起先在獅子山一帶搜索，之後轉往飛鵝山通宵尋人。他指在飛鵝山道一號上山的市民約有30至40人，他們通宵在未有官方人員上山時份尋人，整個行山尋人WhatsApp群組則有約300人，經不同入口上山。他強調「大家都係想幫到個人，救到個人」，義務搜救隊與消防等搜救人員沒有衝突。