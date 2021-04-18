石樂蕎失蹤｜三大疑團未解　警再登山調查失蹤三日行蹤

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-19 07:02

24歲女子石樂蕎失蹤三日後，消防員今（18日）午於飛鵝山尋獲其遺體，並由直升機吊送至東區醫院。石女杳無音訊的三天內，親友、網民、行山友及政府救援人員循不同方法追查石女的行蹤，家人憶述石女離家前一晚曾交代翌日晚上不吃飯，翻查電腦紀錄揭曾搜尋飛鵝山自殺崖路線，警方調查發現手機訊號最後接收的位置是新蒲崗一工業大廈發射站，然後熱心市民在鵝肚棧道尋獲石女的漁夫帽及行山鞋，最終事隔三日成功尋獲石女遺體。不過，案件仍然有三大謎團未解。警方明日將會再派出搜索人員登山調查，希望解開事件真相。

+ 4 + 4 + 4

消息指，今午4時許，救援人員於飛鵝山頂及鵝肚棧道之間一處峭壁發現石女的蹤影，消防等救援人員游繩而下後，在一處石罅間尋獲石女，她當時已全無知覺。兩個多小時後，她被吊上政府飛行服務隊的直升機後，隨機醫生證實她已當場不治。經初步調查後，現場發現石女的隨身背囊，上面染有疑似乾涸血漬的污跡，亦發現石女的身份證明文件、財物及手機。

然而，案件仍有三個謎團未解，將交由黃大仙刑事調查隊第七隊跟進。消息稱，警方明日將再登山調查。首先，人員今凌晨於鵝肚棧道行山徑尋獲石女的行山鞋時，發現它擺放工整，似是有人刻意脫下擺放，目的為何？其次，警方想重組石女生前失蹤三天內行蹤，包括她所到過的地點，例如新蒲崗太子道東714號捷景工業大廈發射站曾接收到石女手機最後訊號，石女曾否前往該工廈，以及石女登山的路徑，是否單獨登山等。最後是石女致死原因，傷勢是否墮崖或其他因素致死，以了解事件有無可疑，是否意外造成抑或自殺輕生，除驗屍確認外，亦希望在現場找到更多證據。

4月18日晚近7時，直升機將失蹤女子的遺體吊起，送往東區醫院。（讀者提供）

失蹤女子的遺體被送東區醫院。經初步調查後，現場發現石女的隨身背囊，上面染有疑似乾涸血漬的污跡，亦發現石女的身份證明文件、財物及手機。（王譯揚攝）

事發於上周四（15日）下午，24歲女子石樂蕎（Dawn）離開位於石硤尾南山邨的住所後，便音訊全無。家人發現其行山鞋、風褸及背囊均不知所終，懷疑她前往行山後失蹤，擔心其安危下，翌日晚上決定報警求助，並在網上發帖尋人。其後各方根據失蹤女子的手機訊號、她曾搜尋過的行山路徑，以及有行山人士在飛鵝山發現疑似石女的漁夫帽等資料，懷疑她前往飛鵝山行山。

不少熱山市民昨晚自組義務救援隊上山搜索，於鵝肚棧道發現石女的漁夫帽。而警方、消防、政府飛行服務隊、民安隊等亦於昨晚10時許接報後，先後上山展開陸空搜索，凌晨再於漁夫帽附近發現疑屬於石女的行山鞋。至今晨一度傳出尋獲疑似屍體，事後證實只是背囊及風褸，亦不屬於石女所有。搜救工作進行約18小時後，警方指於今午4時37分，消防及民安隊人員在一處峭壁尋獲石女的遺體。